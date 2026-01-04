Treinador brasileiro quer levar Arábia Saudita à final da Kings World Cup
Felipe Góes, o "Pantera", comanda o time Desimpedidos na Kings League
A partida mais emocionante da abertura da Kings World Cup Nations, no último sábado (3), foi a virada da Arábia Saudita sobre o México por 4 a 3, no finalzinho. O triunfo teve um tempero brasileiro, já que a seleção é treinada por Felipe Góes, o "Pantera", que mira a final do torneio.
Felipe já tem uma história longa no futebol 7. Ele é o idealizador do Bagagem FC, time de Londrina que em 2025 foi semifinalista da liga nacional da modalidade e disputou o Mundial de Clubes. Na Kings League, o Pantera foi contratado recentemente para treinar a equipe do Desimpedidos.
Por enquanto, Felipe tem avaliado o desafio com a seleção da Arábia Saudita como positivo. Apesar da barreira do idioma, que ele conta com a ajuda do auxiliar técnico para superar, ele já se considera em casa entre os novos companheiros.
— Eles já viraram minha segunda família, depois da família brasileira. Em termos de futebol, acho que o jogador brasileiro joga com mais alegria, mas o jogador árabe, ele é muito aplicado tecnicamente falando, eles são jogadores obedientes. O jeito que a gente organiza o time, eles fazem do jeito que tem que ser feito, eles escutam muito a nós ali e a comissão joga junto com eles - contou, em entrevista ao Lance!
Final contra o Brasil?
Se a vitória sobre o México surpreendeu alguns torcedores, o desempenho na estreia não foi uma novidade para Felipe, que preparou o time da Arábia Saudita para explorar ao máximo os erros do adversário. O treinador quer desfrutar da festa de uma Copa do Mundo no Brasil e, quem sabe, disputar o título com a atual campeã.
— Nós não viemos também para passear, a gente veio para brigar, para chegar e para fazer história, colocar o nome desses árabes na história da Kings League também. Se Deus abençoar e quiser, quem sabe não dá Arábia e Brasil na final - projetou.
Veja o calendário completo da Kings World Cup
1ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
3 de janeiro, às 14h
Itália x França
Grupo C
3 de janeiro, às 15h
México x Arábia Saudita
Grupo E
3 de janeiro, às 16h
Chile x Holanda
Grupo A
3 de janeiro, às 17h
EUA x Japão
Grupo B
3 de janeiro, às 18h
Brasil x Espanha
Grupo D
4 de janeiro, às 14h
Índia x Indonésia
Grupo E
4 de janeiro, às 15h
Polônia x Argélia
Grupo C
4 de janeiro, às 16h
Alemanha x Argentina
Grupo B
4 de janeiro, às 17h
Catar x Peru
Grupo D
4 de janeiro, às 18h
Marrocos x Colômbia
Grupo A
2ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
5 de janeiro, às 18h
Polônia x Itália
Grupo C
5 de janeiro, às 19h
Colômbia x Holanda
Grupo A
6 de janeiro, às 18h
França x Argélia
Grupo C
6 de janeiro, às 19h
Espanha x Peru
Grupo D
7 de janeiro, às 18h
Chile x Marrocos
Grupo A
7 de janeiro, às 19h
Argentina x Japão
Grupo B
8 de janeiro, às 18h
Índia x México
Grupo E
8 de janeiro, às 19h
Catar x Brasil
Grupo D
9 de janeiro, às 18h
Arábia Saudita x Indonésia
Grupo E
9 de janeiro, às 19h
EUA x Alemanha
Grupo B
3ª rodada
|Data e hora*
|Partida
|Grupo
10 de janeiro, horário a definir
Marrocos x Holanda
Grupo A
10 de janeiro, horário a definir
Alemanha x Japão
Grupo B
10 de janeiro, horário a definir
Itália x Argélia
Grupo C
10 de janeiro, horário a definir
Brasil x Peru
Grupo D
10 de janeiro, horário a definir
México x Indonésia
Grupo E
11 de janeiro, horário a definir
Colômbia x Chile
Grupo A
11 de janeiro, horário a definir
Argentina x EUA
Grupo B
11 de janeiro, horário a definir
França x Polônia
Grupo C
11 de janeiro, horário a definir
Espanha x Catar
Grupo D
11 de janeiro, horário a definir
Arábia Saudita x Índia
Grupo E
*Horário de Brasília
Repescagem (last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
