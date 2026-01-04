menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Treinador brasileiro quer levar Arábia Saudita à final da Kings World Cup

Felipe Góes, o "Pantera", comanda o time Desimpedidos na Kings League

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 04/01/2026
15:39
Arábia Saudita venceu o México na estreia da Kings World Cup
imagem cameraArábia Saudita venceu o México na estreia da Kings World Cup (Foto: Reprodução/ Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida mais emocionante da abertura da Kings World Cup Nations, no último sábado (3), foi a virada da Arábia Saudita sobre o México por 4 a 3, no finalzinho. O triunfo teve um tempero brasileiro, já que a seleção é treinada por Felipe Góes, o "Pantera", que mira a final do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Amasso da Itália e virada árabe: como foi a primeira rodada da Kings World Cup

➡️Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup

Felipe já tem uma história longa no futebol 7. Ele é o idealizador do Bagagem FC, time de Londrina que em 2025 foi semifinalista da liga nacional da modalidade e disputou o Mundial de Clubes. Na Kings League, o Pantera foi contratado recentemente para treinar a equipe do Desimpedidos.

Por enquanto, Felipe tem avaliado o desafio com a seleção da Arábia Saudita como positivo. Apesar da barreira do idioma, que ele conta com a ajuda do auxiliar técnico para superar, ele já se considera em casa entre os novos companheiros.

continua após a publicidade

— Eles já viraram minha segunda família, depois da família brasileira. Em termos de futebol, acho que o jogador brasileiro joga com mais alegria, mas o jogador árabe, ele é muito aplicado tecnicamente falando, eles são jogadores obedientes. O jeito que a gente organiza o time, eles fazem do jeito que tem que ser feito, eles escutam muito a nós ali e a comissão joga junto com eles - contou, em entrevista ao Lance!

Felipe Pantera é treinador da equipe Desimpedidos
Felipe Pantera é treinador da equipe Desimpedidos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Final contra o Brasil?

Se a vitória sobre o México surpreendeu alguns torcedores, o desempenho na estreia não foi uma novidade para Felipe, que preparou o time da Arábia Saudita para explorar ao máximo os erros do adversário. O treinador quer desfrutar da festa de uma Copa do Mundo no Brasil e, quem sabe, disputar o título com a atual campeã.

continua após a publicidade

— Nós não viemos também para passear, a gente veio para brigar, para chegar e para fazer história, colocar o nome desses árabes na história da Kings League também. Se Deus abençoar e quiser, quem sabe não dá Arábia e Brasil na final - projetou.

Veja o calendário completo da Kings World Cup


1ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

3 de janeiro, às 14h

Itália x França

Grupo C

3 de janeiro, às 15h

México x Arábia Saudita

Grupo E

3 de janeiro, às 16h

Chile x Holanda

Grupo A

3 de janeiro, às 17h

EUA x Japão

Grupo B

3 de janeiro, às 18h

Brasil x Espanha

Grupo D

4 de janeiro, às 14h

Índia x Indonésia

Grupo E

4 de janeiro, às 15h

Polônia x Argélia

Grupo C

4 de janeiro, às 16h

Alemanha x Argentina

Grupo B

4 de janeiro, às 17h

Catar x Peru

Grupo D

4 de janeiro, às 18h

Marrocos x Colômbia

Grupo A

2ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

5 de janeiro, às 18h

Polônia x Itália

Grupo C

5 de janeiro, às 19h

Colômbia x Holanda

Grupo A

6 de janeiro, às 18h

França x Argélia

Grupo C

6 de janeiro, às 19h

Espanha x Peru

Grupo D

7 de janeiro, às 18h

Chile x Marrocos

Grupo A

7 de janeiro, às 19h

Argentina x Japão

Grupo B

8 de janeiro, às 18h

Índia x México

Grupo E

8 de janeiro, às 19h

Catar x Brasil

Grupo D

9 de janeiro, às 18h

Arábia Saudita x Indonésia

Grupo E

9 de janeiro, às 19h

EUA x Alemanha

Grupo B

3ª rodada

Data e hora*PartidaGrupo

10 de janeiro, horário a definir

Marrocos x Holanda

Grupo A

10 de janeiro, horário a definir

Alemanha x Japão

Grupo B

10 de janeiro, horário a definir

Itália x Argélia

Grupo C

10 de janeiro, horário a definir

Brasil x Peru

Grupo D

10 de janeiro, horário a definir

México x Indonésia

Grupo E

11 de janeiro, horário a definir

Colômbia x Chile

Grupo A

11 de janeiro, horário a definir

Argentina x EUA

Grupo B

11 de janeiro, horário a definir

França x Polônia

Grupo C

11 de janeiro, horário a definir

Espanha x Catar

Grupo D

11 de janeiro, horário a definir

Arábia Saudita x Índia

Grupo E

*Horário de Brasília

Repescagem (last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias