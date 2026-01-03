AO VIVO: Acompanhe Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League
Partida é válida pela primeira rodada do Grupo D
Pelo bicampeonato, o Brasil estreia na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília). A partida é contra a Espanha, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. O jogo, que acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. ATUALIZAÇÃO: BRA 3 X 7 ESP
Acompanhe o jogo
Segundo tempo
- Espanha marca e fecha o jogo. Equipe vence por 7 a 3
- Espanha se fecha na defesa, e o Brasil erra no ataque
- Agora, 4v4
- Sozinho na entrada da área, Kelvin bate forte por cima do gol
- Espanha precisa de apenas um gol. E, para o Brasil, só a virada interessa
- 5 contra 5!
- Ele bate bem e converte. É o sexto da Espanha
- Pênalti do presidente para a Espanha
- Zagueiro espanhol salva em cima da linha e tira o gol brasileiro
- Ele bate por cima do travessão...
- Gaules - o presidente - na bola!
- Brasil vai ter pênalti do presidente para cobrar
- De pênalti, Kelvin marca mais um para o Brasil!
- 7 contra 7 novamente
- A Espanha segue sem desperdiçar... 5 a 2
- Kelvin marca!
- É mais um da Espanha... E mais um de Gerard Nolla, camisa 30
- Kelvin tem boa chance, mas desperdiça
- Agora, é 2v2 em quadra!
- Logo no início, a Espanha marca o terceiro
Primeiro tempo
- Final de primeiro tempo! Espanha está na frente por 2 a 1
- Jeffinho bate cruzado e quase marca para o Brasil!
- A partir de agora, todos os gols valem 2!
- Como o gol valeu dois, a Espanha vira o jogo
- Outro pênalti para a Espanha! Dessa vez, convertido no ângulo por Gerard Nolla
- SENSACIONAL! Vitão defende o pênalti e o rebote!
- Xiii... Penâlti marcado para a Espanha
- Jeffinho chuta, e o goleiro espanhol faz grande defesa!
- Carta secreta de jogador estrela para a Espanha! Gerard Nolla em quadra
- Jogo está equilibrado, e a Espanha ameaça no ataque
- Mal rolou a bola, e o Brasil já marcou o primeiro! Gol de Kelvin!
Convocados do Brasil
- Esaú Assunção (Goleiro)
- Victor Hugo (Goleiro)
- Wembley Luiz (Defesa)
- Matheus 'Dedo' (Defesa)
- Everton Felipe (Meia)
- Luan 'Mestre' (Meia)
- Jeffinho Honorato (Meia)
- Andreas Vaz (Meia)
- Well Andrade (Meia)
- Cristhian 'Canhoto' (Meia)
- Kelvin Oliveira (Atacante)
- Lipão' Pinheiro (Atacante)
- Leleti' Garcia (Atacante)
Formato de disputa
A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.
Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League
Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League
|Data e hora
|Rodada
|Partida
|Grupo
3 de janeiro, às 18h
1ª Rodada
Brasil x Espanha
Grupo D
8 de janeiro, às 19h
2ª Rodada
Catar x Brasil
Grupo D
10 de janeiro, horário a definir
3ª Rodada
Brasil x Peru
Grupo D
Repescagem (last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Brasil x Espanha
Fase de Grupos
Kings World Cup Nations
📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);
🏟️ Local: Trident Arena Brazil;
📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.
