AO VIVO: Acompanhe Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League

Partida é válida pela primeira rodada do Grupo D

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/01/2026
18:26
Atualizado há 1 minutos
Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras
imagem cameraGramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pelo bicampeonato, o Brasil estreia na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília). A partida é contra a Espanha, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. O jogo, que acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. ATUALIZAÇÃO: BRA 3 X 7 ESP

➡️ Veja calendário completo da 'Copa do Mundo' de Kings League, no Brasil

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

Segundo tempo

  • Espanha marca e fecha o jogo. Equipe vence por 7 a 3
  • Espanha se fecha na defesa, e o Brasil erra no ataque
  • Agora, 4v4
  1. Sozinho na entrada da área, Kelvin bate forte por cima do gol
  1. Espanha precisa de apenas um gol. E, para o Brasil, só a virada interessa
  • 5 contra 5!
  • Ele bate bem e converte. É o sexto da Espanha
  • Pênalti do presidente para a Espanha
  1. Zagueiro espanhol salva em cima da linha e tira o gol brasileiro
  • Ele bate por cima do travessão...
  1. Gaules - o presidente - na bola!
  • Brasil vai ter pênalti do presidente para cobrar
  • De pênalti, Kelvin marca mais um para o Brasil!
  • 7 contra 7 novamente
  • A Espanha segue sem desperdiçar... 5 a 2
  • Kelvin marca!
  1. É mais um da Espanha... E mais um de Gerard Nolla, camisa 30
  • Kelvin tem boa chance, mas desperdiça
  • Agora, é 2v2 em quadra!
  • Logo no início, a Espanha marca o terceiro

Primeiro tempo

  • Final de primeiro tempo! Espanha está na frente por 2 a 1
  • Jeffinho bate cruzado e quase marca para o Brasil!
  1. A partir de agora, todos os gols valem 2!
  1. Como o gol valeu dois, a Espanha vira o jogo
  1. Outro pênalti para a Espanha! Dessa vez, convertido no ângulo por Gerard Nolla
  • SENSACIONAL! Vitão defende o pênalti e o rebote!
  • Xiii... Penâlti marcado para a Espanha
  1. Jeffinho chuta, e o goleiro espanhol faz grande defesa!
  1. Carta secreta de jogador estrela para a Espanha! Gerard Nolla em quadra
  • Jogo está equilibrado, e a Espanha ameaça no ataque
  1. Mal rolou a bola, e o Brasil já marcou o primeiro! Gol de Kelvin!

Convocados do Brasil

  1. Esaú Assunção (Goleiro)
  2. Victor Hugo (Goleiro)
  3. Wembley Luiz (Defesa)
  4. Matheus 'Dedo' (Defesa)
  5. Everton Felipe (Meia)
  6. Luan 'Mestre' (Meia)
  7. Jeffinho Honorato (Meia)
  8. Andreas Vaz (Meia)
  9. Well Andrade (Meia)
  10. Cristhian 'Canhoto' (Meia)
  11. Kelvin Oliveira (Atacante)
  12. Lipão' Pinheiro (Atacante)
  13. Leleti' Garcia (Atacante)

➡️ Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda

Formato de disputa

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations (Foto: Bruno Vaz / Lance!)
Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League

Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League

Data e horaRodadaPartidaGrupo

3 de janeiro, às 18h

1ª Rodada

Brasil x Espanha

Grupo D

8 de janeiro, às 19h

2ª Rodada

Catar x Brasil

Grupo D

10 de janeiro, horário a definir

3ª Rodada

Brasil x Peru

Grupo D

Repescagem (last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

Brasil x Espanha
Fase de Grupos
Kings World Cup Nations

📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);
🏟️ Local: Trident Arena Brazil;
📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.

