AO VIVO: Acompanhe Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League

Pelo bicampeonato, o Brasil estreia na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília). A partida é contra a Espanha, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. O jogo, que acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. ATUALIZAÇÃO: BRA 3 X 7 ESP

Acompanhe o jogo

Segundo tempo

Espanha marca e fecha o jogo. Equipe vence por 7 a 3

Espanha se fecha na defesa, e o Brasil erra no ataque

Agora, 4v4

Sozinho na entrada da área, Kelvin bate forte por cima do gol

Espanha precisa de apenas um gol. E, para o Brasil, só a virada interessa

5 contra 5!

Ele bate bem e converte. É o sexto da Espanha

Pênalti do presidente para a Espanha

Zagueiro espanhol salva em cima da linha e tira o gol brasileiro

Ele bate por cima do travessão...

Gaules - o presidente - na bola!

Brasil vai ter pênalti do presidente para cobrar

De pênalti, Kelvin marca mais um para o Brasil!

7 contra 7 novamente

A Espanha segue sem desperdiçar... 5 a 2

Kelvin marca!

É mais um da Espanha... E mais um de Gerard Nolla, camisa 30

Kelvin tem boa chance, mas desperdiça

Agora, é 2v2 em quadra!

Logo no início, a Espanha marca o terceiro

Primeiro tempo

Final de primeiro tempo! Espanha está na frente por 2 a 1

Jeffinho bate cruzado e quase marca para o Brasil!

A partir de agora, todos os gols valem 2!

Como o gol valeu dois, a Espanha vira o jogo

Outro pênalti para a Espanha! Dessa vez, convertido no ângulo por Gerard Nolla

SENSACIONAL! Vitão defende o pênalti e o rebote!

Xiii... Penâlti marcado para a Espanha

Jeffinho chuta, e o goleiro espanhol faz grande defesa!

Carta secreta de jogador estrela para a Espanha! Gerard Nolla em quadra

Jogo está equilibrado, e a Espanha ameaça no ataque

Mal rolou a bola, e o Brasil já marcou o primeiro! Gol de Kelvin!

Convocados do Brasil

Esaú Assunção (Goleiro) Victor Hugo (Goleiro) Wembley Luiz (Defesa) Matheus 'Dedo' (Defesa) Everton Felipe (Meia) Luan 'Mestre' (Meia) Jeffinho Honorato (Meia) Andreas Vaz (Meia) Well Andrade (Meia) Cristhian 'Canhoto' (Meia) Kelvin Oliveira (Atacante) Lipão' Pinheiro (Atacante) Leleti' Garcia (Atacante)

Formato de disputa

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League

Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League

Data e hora Rodada Partida Grupo 3 de janeiro, às 18h 1ª Rodada Brasil x Espanha Grupo D 8 de janeiro, às 19h 2ª Rodada Catar x Brasil Grupo D 10 de janeiro, horário a definir 3ª Rodada Brasil x Peru Grupo D

Repescagem (last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

Brasil x Espanha

Fase de Grupos

Kings World Cup Nations

📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);

🏟️ Local: Trident Arena Brazil;

📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.