Com Brasil no pódio, confira todos os vencedores do Arnold Classic Ohio 2025

Neste sábado (1), o Arnold Classic Ohio 2025 chegou ao fim após premiar novos campeões. Com vários destaques brasileiros, dentro e fora do palco, a competição aumentou as expectativas para o Mr. Olympia, o maior torneio de fisiculturismo do mundo, que será disputado em outubro.

Arnold Classic - Open Bodybuilding

Na Open Bodybuilding, Derek Lunsford ficou com o título da categoria pela primeira vez no Arnold Classic. O americano já havia vencido o Mr. Olympia em duas ocasiões, 2021 e 2023, e agora fica conquista o título em Ohio de forma inédita na carreira.

Após a surpreendente aposentadoria de Hany Rambod, Derek convidou o brasileiro Fabrício Pacholok para ser seu treinador. Em entrevista ao Lance! (vídeo acima), o fisiculturista elogiou o brasileiro e a metodologia de treinos que o preparador aplica.

Fabrício Pacholok e Derek Lunsford em treinamento (Foto: Reprodução)

Arnold Classic - Wellness

Com dobradinha brasileira, Eduarda Bezerra desbancou a Isa Pereira Nunes e se tornou bicampeã da categoria Wellness do Arnold Classic Ohio. Após ser top três do Mr. Olympia, a brasileira evoluiu e chegou em grande forma para levar mais um título na curta carreira.

A conquista consolida Eduarda Bezerra a próxima grande estrela da Wellness. Com 26 anos, a pernambucana se tornou profissional em 2024, ao vencer o Arnold South America 2024. Após isso, a brasileira enfileirou mais três conquistas e ficou na terceira colocação da categoria no Mr. Olympia 2024, atrás apenas de Isa Pereira Nunes e Francielle Mattos. Em Ohio, a disputa foi acirrada, mas Eduarda conseguiu melhorar a forma para consolidar seu primeiro título no Arnold Classic.

Eduarda Bezerra venceu o Arnold Classic 2025 (Foto: Divulgação/Arnold Ohio)

Arnold Classic - Men's Physique

Após o título em 2024, Diogo Montenegro não conseguiu repetir o feito neste ano. O brasileiro ficou na terceira colocação, atrás do americano Erin Banks e do turco Ali Bilal, que se tornou campeão da categoria.

Arnold Classic - Classic Physique

Sem Ramon Dino, que preferiu não participar do Arnold Ohio, as atenções estavam em Wesley Vissers, campeão de 2024, e Mike Sommerfild. Porém, o vencedor da última edição decepcionou e o título ficou com o alemão. Sem Chris Bumstead, o CBum, as expectativas para o Mr. Olympia 2025 estão altas, pois todos querem saber quem vai assumir a coroa deixada pelo americano.

