Brasil vence a Colômbia e vai à final da Copa América de Futebol de Areia

O Brasil venceu a Colômbia por 6 a 4 pela semifinal da Copa América de Futebol de Areia, neste sábado (1), em Iquique, no Chile. Com emoção, a seleção brasileira conseguiu derrotar os chilenos para garantir a vaga na decisão do torneio sul-americano. O adversário do Brasil saíra do confronto entre Paraguai e Chile.

Além da classificação para a final, a seleção brasileira assegurou uma das três vagas para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, onde é o atual campeão. O torneio será realizado entre os dias 1º e 11 de maio, em Seychelles, na África.

Como foi o jogo?

O Brasil começou arrasador na partida, marcando dois gols em menos de três minutos. Edson Hulk abriu o placar com uma cobrança de falta, e logo em seguida, Datinha e Rodrigo combinaram bem para ampliar. No entanto, a Colômbia reagiu rapidamente, empatando o jogo com dois gols em sequência, ambos após falhas defensivas do Brasil. O primeiro tempo terminou equilibrado, com Hulk marcando novamente de longe, deixando o placar em 3 a 3.

No segundo tempo, o Brasil voltou a assumir a liderança com um gol de cabeça de Edson Hulk, após uma bela jogada coletiva. Apesar de um ataque efetivo, a defesa brasileira continuou apresentando falhas, permitindo que a Colômbia empatasse novamente, com Brayan Gómez aproveitando um lançamento em profundidade. A resposta da seleção brasieira foi imediata, com Rodrigo marcando o quinto gol após um roubo de bola e um rápido contra-ataque.

Brasil x Colômbia pela Copa América de Futebol de Praia (Foto: Conmebol)

No terceiro período, o jogo permaneceu equilibrado e tenso, com a seleção brasileira mantendo uma vantagem mínima. A equipe só respirou aliviado nos minutos finais, quando Datinha aproveitou um lançamento de Bobô, após uma defesa segura, para marcar o sexto gol. O Brasil administrou o restante do jogo com segurança, garantindo a vitória por 6 a 4 e a final da Copa América de Futebol de Areia, onde busca o 14º título geral e o quarto pela Conmebol.