Eduarda Bezerra surpreende e se torna campeã da Wellness do Arnold Classic

Com dobradinha brasileira, Eduarda Bezerra desbancou a Isa Pereira Nunes e se tornou bicampeã da categoria Wellness do Arnold Classic Ohio, nesta sexta-feira (28). Após ser top três do Mr. Olympia, a brasileira evoluiu e chegou em grande forma para levar mais um título na curta carreira.

A conquista consolida Eduarda Bezerra a próxima grande estrela da Wellness. Com 26 anos, a pernambucana se tornou profissional em 2024, ao vencer o Arnold South America 2024. Após isso, a brasileira enfileirou mais três conquistas e ficou na terceira colocação da categoria no Mr. Olympia 2024, atrás apenas de Isa Pereira Nunes e Francielle Mattos. Em Ohio, a disputa foi acirrada, mas Eduarda conseguiu melhorar a forma para consolidar seu primeiro título no Arnold Classic.

Após derrotar a veterana Francielle Mattos pelo título da Wellness no Mr. Olympia, Pereira Nunes viu concorrência da nova sensação da categoria superar as expectativas para levar o título. Apesar da derrota, a brasileira segue favorita o bicampeonato em Las Vegas.

Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra no Arnold Classic Ohio (Foto: Divulgação/Arnold Ohio)

Ficha Técinca: Eduarda Bezerra

MuscleContest Campinas (amadora) Arnold Classic South America 2024 (amadora) IFBB Colombia Pro 2024 IFBB Arizona Pro 2024 IFBB RGV Classic Pro 2024 Arnold Classic Ohio 2025

Idade: 26 anos - nascimento em 27 de maio de 1998

Nacionalidade: brasileira

Categoria: Wellness

Altura: 1,67m

Peso em competição: 58,5kg

Eduarda Bezerra no Mr. Olympia 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira data e horário das disputas do Arnold Classic Ohio 2025:

