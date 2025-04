Começa nesta sexta-feira (25) a etapa de Ibiza da Copa do Mundo de Águas Abertas, com a presença de Ana Marcela Cunha e outros quatro representantes brasileiros. A disputa começa a partir das 4h (horário de Brasília), com a prova dos 10km feminino.

continua após a publicidade

➡️Exclusivo: Treinadora revela futuro e segredo de motivação de Rafaela Silva

A etapa na ilha espanhola é a segunda de um total de cinco etapas da Copa do Mundo de Águas Abertas, e marca a estreia de Ibiza como sede da competição. Ao todo, serão 159 competidores, número recorde para a Copa do Mundo: 84 homens e 60 mulheres na lista disputarão os 10 km, enquanto 64 homens e 50 mulheres competirão na prova dos 3 km de velocidade eliminatória.

Brasileiros na Copa do Mundo

O principal nome do Brasil na Copa do Mundo de Águas Abertas é Ana Marcela Cunha, heptacampeã mundial e atual dona do título. Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio 2020, a baiana fez sua estreia na temporada na etapa de Soma Bay, no Egito, em fevereiro, quando terminou em 17º lugar.

continua após a publicidade

Além de Ana Marcela, o Brasil terá como representante entre as mulheres a gaúcha Viviane Jungblut, que disputou a maratona aquática em Jogos Olímpicos pela primeira vez no ano passado, e a baiana Lizian Sobral, campeã da Copa do Mundo Júnior em 2024. Entre os homens, representarão o Brasil os jovens Matheus Melecchi, campeão júnior em 2024, e Leonardo Macedo, que integrou a equipe de revezamento, com um quarto lugar na etapa do Egito.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Devido ao cronograma conflitante, os cinco atletas que defendem o Brasil na Copa do Mundo de Águas Abertas em Ibiza não participam do Troféu Maria Lenk, que acontece ao longo desta semana, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Ana Marcela Cunha foi campeã olímpica em Tóquio (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Programação e onde assistir

As disputas da Copa do Mundo de Águas Abertas começam com as maratonas de 10km, na sexta-feira (25) e, no sábado, acontecem as provas do 3km Nocaute Sprint, que passa a integrar o Mundial de Esportes Aquáticos na edição de 2025, em Singapura. Os eventos serão transmitidos pelo canal do YouTube da World Aquatics.

Sexta-feira (25)

10km Feminino - 4h

10km Masculino - 7h

Sábado (26)

3km Nocaute Sprint Feminino (Eliminatórias) - 4h

3km Nocaute Sprint Feminino (Semifinais) - 4h30

3km Nocaute Sprint Feminino (Final) - 5h

3km Nocaute Sprint Masculino (Eliminatórias) - 6h

3km Nocaute Sprint Masculino (Semifinais) - 6h30

3km Nocaute Sprint Masculino (Final) - 7h