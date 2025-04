A tranquila vitória de João Fonseca sobre o dinamarquês Elmer Moller, por 6/2 e 6/3, na estreia do Masters 1000 de Madri, nesta quinta-feira (24), mereceu destaque em um dos principais jornais esportivos da Espanha. De acordo com o 'Marca', o número 1 brasileiro e 65º do mundo arrasou e mostrou 'que veio a Madri para sonhar grande'.

A publicação lembra que o jovem carioca, de 18 anos, já passou de um milhão de seguidores nas redes sociais e levou dezenas de compatriotas para torcerem por ele na quadra central da Caja Mágica, o complexo onde acontece o torneio espanhol.

Por outro lado, o texto do 'Marca' lembra que o caminho de João Fonseca se complica, a partir de agora. Seu próximo rival é o americano Tommy Paul, 12º do mundo. Depois, tudo indica que o brasileiro poderá cruzar o caminho do russo Karen Khachanov e do britânico Jack Draper, antes de um inédito embate contra o sérvio Novak Djokovic.

Aliás, o jornal espanhol também destaca que o número 1 do Brasil já foi campeão em Buenos Aires neste ano e derrotou o russo Andrey Rublev (9º do mundo), no Aberto da Austrália. Por ora, sua maior vitória na carreira.

João Fonseca não disputava uma partida há exato um mês

João Fonseca, logo após a vitória desta quinta, disse que o período de preparação no Rio de Janeiro foi muito importante. O tenista não entrava em quadra, para uma partida oficial, desde a derrota para o australiano Alex De Minaur, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, no dia 24 de março.

- Eu e minha equipe percebemos que era o momento de descansar um pouco, ficar em casa, descansar mentalmente e depois vir para a temporada no saibro. Estou muito feliz com essa vitória hoje - celebrou a estrela brasileira.

O torneio espanhol tem lugar especial na trajetória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira. Afinal, foi lá que, em 2024, aos 17 anos, ele estreou com vitória em um torneio nesse nível, tornando-se o mais jovem a ganhar uma partida na capital espanhola.

Nesta quinta, João Fonseca venceu a sexta partida em sete confrontos no saibro na atual temporada.