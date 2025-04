A terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica começa nesta sexta-feira (25) no Uzbequistão, e vai até domingo (27). O Brasil conta com duas representantes: Maria Eduarda Alexandre e Geovanna Santos, que alcançaram boas posições nas últimas etapas e buscam melhorar subir no ranking geral. A última etapa será em Milão, entre 18 e 20 de julho.

Etapa em Sofia

Na primeira etapa, o Brasil teve um bom desempenho, e Maria Eduarda Alexandre conquistou a terceira colocação na fita, garantindo vaga na final. A segunda representante brasileira, Geovanna Santos, garantiu seu lugar no top 10 do individual geral com um total de 105.000 pontos após as séries de maças e fita.

Maria Alexandre fez 22.450 pontos na final da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica (Foto: Divulgação/Maria Alexandre)

Etapa em Baku

Maria Eduarda Alexandre terminou em 16º lugar nas maças, com 26.250 pontos, e em 20º lugar na fita, com 25.150. No total, a ginasta acumulou 102.600 no individual geral, ficando na 18ª colocação. Em comparação com seu desempenho na primeira etapa, ela conseguiu 1.500 pontos a mais, com destaque para sua apresentação nas maças.

Geovanna Santos, a segunda representante brasileira em Baku, destacando-se em três dos quatro aparelhos. Embora tenha ficado em 30º lugar nas maças e em 31º lugar na bola, a brasileira somou 95.700 pontos, ficando em 35º lugar no ranking geral.

Além das representantes, o Brasil também apareceu na apresentação da italiana Tara Dragas, que escolheu a música "Cria" de Ivete Sangalo como trilha sonora para sua apresentação na fita.

O Brasil no mundo!

A ginasta rítmica italiana Tara Dragas escolheu “Cria da Ivete” para embalar sua performance nas finais por aparelhos da etapa de Baku (AZE) da Copa do Mundo de ginástica rítmica. 😍🎶 #FIGWorldCup

Onde assistir

As finais serão transmitidas pela FIGTV (streaming da Federação Internacional de Ginástica). A programação não foi divulgada.

Brasil será sede do Mundial de Ginástica Rítimica

Brasil será sede do Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Esta será a primeira vez que o país recebe a competição. A venda dos ingressos começa no dia 13 de maio.

Serão mais de 300 atletas de 70 países diferentes, que devem seguir certas regras para inscrever suas atletas: o país precisa estar ranqueado entre os 12 melhores da Europa ou quatro melhores da Ásia ou quatro da América, ou ser o primeiro colocado da África ou da Oceania e todas as ginastas precisam ter 16 anos ou mais (nascidas em 2009).