Nem tudo da noite de quarta-feira (23) foi negativo para Stephen Curry durante o jogo contra o Houston Rockets. O segundo confronto acabou em derrota para o Golden State Warrios, que viu a série ser empatada por 1 a 1 nos oitavas de final dos playoffs da NBA 2024/25. Apesar disso, o armador somou mais um recorde em seu extenso currículo na liga norte-americana: 4 mil pontos no mata-mata.

Apesar de completamente apagado no último quarto, quando não converteu nenhuma cesta em quadra, apenas um lance livre, Curry foi o melhor jogador do Warriors no jogo. O armador liderou o time com 20 pontos, cinco rebotes e nove assistências. A boa atuação, no entanto, não foi o suficiente para superar o desempenho do Rockets, principalmente após a saída de Butler.

Como foi o jogo?

Apesar da vitória tranquila no jogo 1, o Warriors foi dominado pelo Rockets durante todo o segundo confronto. Desta vez, a equipe aproveitou o "fator casa" para liderar dentro e fora de quadra o ritmo de jogo e garantir o empate em 1 a 1 da série. O segundo duelo no Toyota Center terminou com placar de 109 a 94, mas a vantagem chegou a bater 20 pontos em mais de um momento, principalmente após a saída de Jimmy Butler. O ala se lesionou ainda no primeiro quarto e não retornou mais.

Com apenas sete pontos, no sábado (19), Jalen Green foi o grande nome da partida em todos os quatro períodos, com total de 38 pontos, quatro rebotes e seis assistências, além de três roubos de bola. Alperen Sengum também brilhou pelo Rockets, ao contribuir com um duplo-duplo: 17 pontos, 16 rebotes e sete assistências.

Recordes na temporada 2024/25

A primeira bola de três de Stephen Curry foi a responsável por cravar o recorde de 4 mil pontos em playoffs da NBA. Assim, o astro se tornou o 11º jogador na história da liga norte-americana a alcançar esses números. Outros craques ainda em atividades, que conseguiram o feito, são apenas LeBron James e Kevin Durant.

Além disso, não é segredo para o fã do basquete que Stephen Curry mantém larga vantagem numérica quando o assunto é bolas de três. Durante o jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, no dia 13 de março de 2025, o armador teve uma atuação discreta, mas guardou duas bolas de três e se isolou como o maior arremessador a distância de todos os tempos. O camisa 30, assim, chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, marca nunca alcançada antes na liga.

Ainda sobre bolas de três, o Curry igualou o seu antigo companheiro no Warriors e "Splash Brother", Klay Thompson, com três jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância em uma partida, no entanto, continua com o atual ala-armador do Mavericks, com 14.

Os 52 pontos de Stephen Curry, após volta de lesão, renderam mais um recorde em seu longo currículo. O camisa 30 também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto entre o Grizzlies e o Warriors, no dia 1º de abril, ele ultrapassou a lenda Jerry West (25.192 pontos) e se tornou o 25º maior pontuador da liga norte-americana. Além disso, o armador abre vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem dez, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.

