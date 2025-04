Colapinto é o mais rápido em teste privado da Alpine em Monza

Assim que Jack Doohan estampou a barreira de pneus da curva 1 de Suzuka logo na primeira volta rápida que abriu no fim de semana, no TL2, o mundo da Fórmula 1 recebeu um lembrete da pressão interna que o australiano está sofrendo na Alpine. E isso pode ter sido ainda mais intensificado após a Alpine agendar uma sessão de testes privados com Franco Colapinto, em Monza, na Itália.

O argentino foi à pista neste último domingo (6) junto de Paul Aron, também reserva da Alpine, e guiou a A523, carro da temporada 2023. A versão italiana da revista "Autosport" consta que os tempos de Colapinto impressionaram, chegando a ser 0s5 mais rápido que as voltas do estoniano.

No entanto, segundo o portal "PlanetF1", analisar o desempenho dos reservas baseado unicamente nos tempos de volta não é necessariamente preciso, já que fatores como ajuste de motor, temperatura e evolução da pista e a direção do vento tem de entrar na equação. Portanto, é praticamente impossível traçar esse comparativo de momento.

Franco Colapinto em coletiva do GP de Baku (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Além disso, o portal também afirma que a Alpine ficou impressionada com o teste de Aron, que deve ser utilizado ao longo de 2025 como novato em algumas sessões de TL1. Ao todo, a equipe de Enstone conta com outros três reservas, sendo eles Colapinto, Kush Maini e Ryo Hirakawa, que participou do TL1 no GP do Japão e vai repetir a dose no Bahrein, neste fim de semana.

Chefe da Alpine elogia Oliver Oakes

Aron, que foi contratado como reserva da Alpine para esta temporada, impressionou no ano de estreia na Fórmula 2, em 2024, ao somar uma vitória e oito pódios, o que lhe rendeu elogios de Oliver Oakes, chefe da esquadra francesa.

— Paul fez um trabalho incrível este ano, e acho que, como novato na F2, isso é realmente difícil. Acho que ele e Bortoleto foram, de certa forma, a classe do pelotão. Ele foi brilhante e mostrou muita força mental ao ser dispensado pela Mercedes e, depois, passar por tudo isso este ano e ainda assim lutar pelo título. Ele definitivamente é um talento especial — analisou Oakes.

Já Colapinto foi contratado pela Alpine também em 2025 após Flavio Briatore flertar com o argentino desde a impressionante performance como titular da Williams em 2024. Sem espaço no grid, foi para a reserva da equipe francesa e aguarda uma nova chance em breve, o que acrescenta pressão nos ombros do novato Doohan.

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.