Qual foi a última vez que a Fórmula 1 teve dois brasileiros na pista?

A Fórmula 1 se prepara para a disputa do GP do Bahrein, neste fim de semana, e com direito a um momento especial para o automobilismo brasileiro. Pela primeira vez em poucos mais de duas temporadas, desde o fim de 2022, o país vai contar com dois pilotos na mesma sessão de treinos: Gabriel Bortoleto, com a Sauber, e Felipe Drugovich na Aston Martin.

continua após a publicidade

Bortoleto é piloto oficial da Sauber desde o começo de 2025, mas ainda não conseguiu grandes resultados. O novato abandonou na estreia da temporada, na Austrália. Depois, terminou em 14º na China e foi apenas o 19º colocado no Japão. No Bahrein, torce por melhores resultados, pois já venceu em categorias inferiores.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Com estratégia arriscada, Bortoleto admite erro na largada do GP do Japão

Drugovich, por outro lado, é piloto de testes e reserva da Aston Martin desde 2022. O brasileiro foi confirmado para a disputa do TL1 no Bahrein, no lugar do titular Fernando Alonso. Com isso, vai ajudar o Brasil a colocar dois pilotos juntos na pista pela primeira vez de 2022, em Abu Dhabi.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber (Foto: Reprodução)

Na ocasião, também em um treino livre, o Brasil contou com Pietro Fittipaldi, pela Haas, e Drugovich na pista de Abu Dhabi, ocupando 17º e 20º lugares, respectivamente. Os dois ainda dividiram pistas em testes de novatos, que não contam para um fim de semana de corrida.

A última vez que dois brasileiros disputaram a mesma corrida foi há mais tempo, em 2016, também em Abu Dhabi. Naquela prova, Felipe Massa largou em décimo com a Williams e terminou na nona posição, no que se imaginava ser sua última corrida na Fórmula 1. Logo depois, porém, renovou por mais uma temporada, após a saída de Valtteri Bottas. Na Sauber, Felipe Nasr fazia sua prova derradeira na categoria, terminando no modesto 16º posto.

continua após a publicidade

➡️ Tsunoda não pontua no GP do Japão, e Red Bull segue sem solução para problema

A Fórmula 1 volta de 11 a 13 de abril para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.