Reginaldo Leme volta a cobrir a F1 direto de circuito; saiba quando

Após anos fazendo as transmissões da Fórmula 1 (F1) apenas pelos estúdios, o jornalista Reginaldo Leme voltará a fazer uma cobertura presencial. O comentarista da Band fará participações especiais direto do circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Com exceção do Grande Prêmio de São Paulo, Reginaldo Leme não cobria mais etapas in loco.

Com isso, o jornalista se juntará à Mariana Becker na cobertura presencial do Grande Prêmio da Bélgica. A informação foi citada rapidamente pelo jornalista em seu canal no YouTube e oficializada por Tiago Mendonça, companheiro de transmissão.

Reginaldo Leme fica fora da F1 em 2026

Fora da equipe que fará as transmissões da F1 na Globo, Reginaldo Leme projetou o seu futuro no próximo ano. Em entrevista ao "Auto Motor", canal criado pelo jornalista em 2020, Reginaldo Leme revelou que já não queria mais fazer todas as corridas da temporada 2026 da F1, caso a Band seguisse com o esporte. O comentarista já estava em conversas com a emissora do Morumbi:

— Quero poder descansar um pouco. Estou há 53 anos nesse negócio. Caso ficasse na Band, eu iria propor não fazer todas as corridas, eu faria a metade das provas ou menos. Preciso desse relaxamento.

Reginaldo Leme revelou estar triste pelos colegas de transmissão, mas também aliviado por poder ter mais tempo com amigos e familiares:

— Vou poder ter mais tempo com os amigos, com a família. Montei uma casa de praia a três horas de São Paulo e vou uma vez por ano. Isso não tem cabimento. Agora, quero cuidar de mim, bastante.

Por mais que busque uma rotina mais tranquila, Reginaldo Leme não planeja ficar longe do automobilismo. O jornalista vai seguir acompanhando as corridas e produzindo conteúdo para o seu canal no YouTube.