O Comitê Olímpico do Brasil oficializou, na sexta-feira (24), a filiação das quatro confederações que representam os novos esportes que farão parte das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. As confederações passam a receber apoio financeiro do comitê e buscam fortalecer o ciclo olímpico de 2025-28. Após a oficialização, a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), Cris Kaji, explicou os detalhes com exclusividade ao Lance!

Para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028, foram incluídos cinco modalidades: beisebol (masculino)/softbol (feminino), críquete, flag football (versão com menos contato do futebol americano), lacrosse e squash. Com a oficialização do vínculo com o COB, o Brasil poderá ter representantes nesses esportes, além de ampliar o financiamento de atletas em competições.

A presidente da CBFA, responsável pelo flag football, explicou ao Lance! o impacto da oficialização nas confederações, que passam a receber R$ 3,5 milhões por ano. Os recursos vêm da arrecadação das Loterias Caixa, dinheiro importante para custear viagens, alimentação e treino dos atletas.

— É muito importante por que agora somos reconhecidos pelo COB. Começamos não só a fazer parte dos programas de recursos, como também receberemos apoio técnico, esportivo e de gestão. Também passamos a fazer parte das assembleias, tendo direito a votos — disse Cris Kaji.

Partida de Flag Football feminino; esporte é vertente do futebol americano (Foto: Facebook / FlagFootballBrasil)

Com prática ainda amadora no Brasil, a seleção feminina de flag football conquistou, em 2021, o quarto lugar no mundial, realizado em Israel:

— Se a seleção feminina já conquistou um quarto lugar, praticamente sem apoio, agora ampliamos nossas possibilidades e, claro, responsabilidades — ressaltou Cris Kaji.

Novas confederações do COB

Com a inclusão das confederações, o COB passa de 34 filiadas para 38. As novas Confederações Olímpicas reconhecidas pelo COB são:

Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol Confederação Brasileira de Cricket Confederação Brasileira de Futebol Americano - responsável também pelo flag football Confederação Brasileira de Squash

