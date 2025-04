As prefeituras do Rio de Janeiro e Niterói anunciaram nesta sexta-feira (25) a marca da candidatura das duas cidades para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O evento de lançamento foi realizado no Ginásio Educacional Tecnológico Isabel Salgado, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Além dos prefeitos Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), estiveram presentes o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e a vice-presidente do COB, Yane Marques.

O símbolo invoca o Sol, a união das cidades e o amor de ambas ao esporte, usando cores que representam o Rio de Janeiro e Niterói. Os raios coloridos representam pontes entre os municípios, trazendo a sensação de movimento, energia e conexão. Juntas, todas as cores se entrelaçam, como em um abraço.

Marca da candidatura Rio-Niterói ao Pan é revelada (Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio)

A apresentação da marca em uma arena olímpica que se tornou uma escola após os Jogos de 2016 busca representar o legado olímpico deixado pelo evento na cidade. Para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, as cidades buscam repetir o feito com o Pan.

— Lançamos a logomarca da nossa candidatura em uma escola que representa muito o legado que os Jogos Olímpicos nos deixaram. Aqui, foi a Arena Carioca 3, onde foram disputadas o taekwondo e a esgrima, além do judô paralímpico. Agora é uma escola para mil alunos, a nossa maior unidade da rede municipal. Um ginásio voltado para a educação e o esporte. Essa é uma das experiências que queremos compartilhar em nossa caminhada pela sede dos Jogos de 2031.

Entidades se reúnem para o lançamento da marca Rio-Niterói (Foto: João Matheus / Prefeitura do Rio)

O prefeito de Niterói também destacou o legado olímpico que os jogos Pan-Americanos podem deixar na cidade e na região metropolitana do estado.

— Isso vai criar uma outra dinâmica na região metropolitana do Rio. Um legado não só para Niterói e Rio, mas um legado de infraestrutura urbana, esporte, mobilidade para toda a região metropolitana — afirmou Rodrigo Neves.

Já o presidente do COB reiterou a importância do evento para fomento ao esporte.

— Essa candidatura vai cada vez mais alavancar o fomento à prática esportiva e tenho a certeza de que tanto Rio quanto Niterói vão ganhar muito — disse Marco La Porta.

Prefeitos Eduardo Paes e Rodrigo Neves (Fotos: André Durão / COB)

Rio e Niterói entregarão dossiê à Panam Sports

A próxima etapa das cidades é a entrega do dossiê da candidatura. Além de Rio-Niterói, a cidade de Assunção, no Paraguai, também disputa a sede do Pan de 2031. A eleição da candidatura escolhida está prevista para agosto, com a data e local exatos a serem definidos pela Panam Sports, organizadora do Pan.

— A gente está muito confiante porque, na semana que vem, as prefeituras junto com o Comitê Olímpico Brasileiro entregarão esse dossiê, que está muito bem-feito. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer — ressaltou o prefeito de Niterói.