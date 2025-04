Exclusivo: Ramon Dino crava quem é o seu maior rival no Brasil

Após o revés em 2024, Ramon já iniciou a sua preparação para o Mr. Olympia deste ano, em busca do trono da Classic Physique, deixado vago pelo hexacampeão, Chris Bumstead. No entanto, o brasileiro não é o único de olho na coroa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Dino revelou quem é o seu maior rival no Brasil: Caike Pro ou Matheus Menegate? Confira a resposta completa no vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É porque eu não vi o Caike. O Caike vai subir pela primeira vez (na Classic Physique) agora. Então eu só vou poder ter uma resposta depois. Por essa linha de raciocínio, é o Menegate - declarou Ramon Dino.

Sem esquecer de nenhum outro atleta, Ramon Dino complementou a sua resposta, citando outros brasileiros que estão despontando na Classic Physique.

continua após a publicidade

- Tem também o Fábio Jr., que é muito bom. Tem o Livinho, o Zancanelli, e, claro, o Menegate e o Caike. Eles são os melhores para mim - finalizou Ramon Dino.

A entrevista completa será publicada no canal do Lance! no YouTube na próxima semana. Fiquem ligados!

➡️Exclusivo: Ramon Dino revela se irá participar do Guest Posing do Pittsburgh Pro

Ramon Dino e seu treinador Fabricio Pacholok em aeroporto (Foto: Reprodução/Instagram: @fabriciopacholok)

Quem são Caike Pro e Matheus Menegate

Reconhecido como um dos atletas mais focados e disciplinados da atualidade, o Caike Pro foi por anos considerado o melhor atleta Men´s Physique brasileiro. Internacionalmente, era esperado que com o passar dos anos, ele se tornasse o grande campeão da categoria no Mr. Olympia, o que não aconteceu. Então, o atleta migrou para a categoria Classic Physique, e fará a sua estreia no Pittsburgh Pro, contra nomes como: Ruff Diesel, Josema Beast e Michael Daboul.

continua após a publicidade

Do outro lado, temos Menegate. Com uma ascensão meteórica que chocou a todos no cenário do fisiculturismo, o brasileiro é o atual nono colocado do Mr. Olympia. Apelidado de "Cbum brasileiro", Matheus conquistou seu Pro Card em outubro de 2023, e conquistou a vaga para o Olympia no ano seguinte, em sua segunda competição profissional. O atleta chama atenção pela sua linha estética e estrutura muito semelhante a de Chris Bumstead.