Uma cláusula confidencial no contrato de Lewis Hamilton com a Ferrari estaria influenciando diretamente no desempenho abaixo do esperado do piloto na temporada 2025 da Fórmula 1. A informação foi publicada pelo jornal britânico Daily Mail, que revelou detalhes do acordo entre o heptacampeão mundial e a equipe italiana.

Segundo a publicação, o contrato de £ 60 milhões anuais (cerca de R$ 453 milhões) prevê que nenhuma das partes envolvidas poderia manter contato com ex-integrantes da equipe Mercedes — escuderia onde Hamilton construiu sua era mais vitoriosa.

Segundo o Daily Mail, o britânico estaria sentindo falta do relacionamento próximo com antigos colegas, especialmente com Pete Bonnington, seu engenheiro de corrida por mais de uma década e figura fundamental em seis de seus sete títulos.

Até o momento, nem Hamilton, nem Ferrari ou Mercedes se pronunciaram oficialmente sobre o suposto termo contratual.

Heptacampeão marca pior estreia em uma equipe

Em 2007, quando estreou na Fórmula 1 pela McLaren, Lewis Hamilton conquistou pódio nas cinco primeiras corridas, sendo quatro vezes segundo colocado e uma vez terceiro. Na estreia pela Mercedes, em 2013, foram dois pódios, dois quintos lugares e um 12º. Neste ano, Hamilton pontuou em todas as corridas, exceto na que foi desclassificado.

Cabe destacar que, após a quinta etapa de 2007 e 2013, McLaren e Mercedes eram, respectivamente, segunda e quarta força das temporadas. No campeonato de 2025, a Ferrari é a quarta força, com apenas um pódio conquistado por Charles Leclerc.

Lewis Hamilton tem temporada difícil

Lewis Hamilton no GP do Bahrein, em Sahkir (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Lewis Hamilton ocupa atualmente a 10ª colocação no Mundial de Pilotos, com apenas 31 pontos. Seu melhor resultado até agora foi um 5º lugar no GP do Bahrein. Desde então, ele somou dois sétimos lugares e uma desclassificação no GP da China.

A Fórmula 1 retorna no dia 4 de maio, com o Grande Prêmio de Miami. Oscar Piastri, da McLaren, lidera o campeonato com 99 pontos, seguido pelo companheiro Lando Norris (89) e por Max Verstappen (87), da Red Bull.