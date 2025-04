Um artigo publicado pelo portal “Motorsport” causou repercussão nas redes sociais na última quarta-feira (23). O texto questiona a trajetória de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1, em meio à fase difícil que vive atualmente na Ferrari.

A análise provocou críticas por parte dos fãs do britânico, que saíram em sua defesa nas redes sociais. A maioria destacou o número expressivo de vitórias do piloto e sua contribuição histórica à categoria como argumentos contrários à avaliação feita pelo portal.

Comparações com Alonso

O artigo ainda traça um paralelo entre Hamilton e Fernando Alonso. Segundo a publicação, o espanhol, mesmo com idade avançada, não demonstra sinais de queda de desempenho — ao contrário do que teria sido observado em Hamilton, que já completou 40 anos. A comparação dividiu opiniões, e internautas não hesitaram em rebater as críticas feitas ao britânico.

Desempenho de Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton no paddock do GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

A expectativa em torno da parceria entre Hamilton e Ferrari ainda não atingiu o auge desejado. Isso porque a equipe italiana tem enfrentado dificuldades neste início de campeonato. A escuderia chegou a sofrer uma desclassificação dupla por irregularidades técnicas no GP da China — um dia após Hamilton vencer a corrida sprint no Circuito de Xangai. Atualmente, o time ocupa apenas a quarta posição, com Hamilton e Leclerc somando 78 pontos.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 2 e 4 de maio, com o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos.