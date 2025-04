Emerson Fittipaldi confessa sonho não realizado na Fórmula 1

Vestir o macacão vermelho da Ferrari é um sonho de todos os pilotos da história da Fórmula 1. Nomes como Michael Schumacher e Alain Prost já representaram a "Scuderia" italiana. Em entrevista ao Lance!, Emerson Fittipaldi, campeão mundial em 1972 e 1974, revelou que teve conversas com Enzo Ferrari, fundador da equipe, mas as negociações não avançaram e o brasileiro não conseguiu realizar a transferência para Maranello. Veja o vídeo completo acima:

continua após a publicidade

➡️ Reginaldo Leme admite possível retorno da F1 à Globo e brinca com Galvão Bueno

O sonho de Emerson Fittipaldi na Ferrari

Durante a temporada de 1973, sua última na Lotus, Emerson teve conversas com Enzo Ferrari, presidente e fundador da equipe italiana, que vinha de temporadas ruins e longe dos principais concorrentes ingleses, como a própria Lotus, Tyrrell e a McLaren.

Apesar do sonho de correr na Ferrari, Fittipaldi não fechou acordo com Enzo, já que tinha acertado sua ida à McLaren para 1974. Na equipe inglesa, o brasileiro foi campeão mundial, sendo o primeiro da equipe fundada por Bruce McLaren.

continua após a publicidade

Emerson Fittipaldi em 1972 (Foto: Fórmula 1)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu tive contato com o Enzo Ferrari, que ele queria que eu guiasse pela Ferrari, mas obviamente eu já tinha um contrato assinado com a McLaren, depois eu tinha um contrato com a Copersucar, e o meu sonho era pilotar para a Ferrari, mas infelizmente não deu, mas eu fiquei muito feliz na McLaren. No primeiro ano com a McLaren, foi o primeiro Mundial para a equipe, eu tive também essa honra de ganhar o primeiro Mundial para a McLaren — iniciou Emerson.

— No momento em que a McLaren venceu o Mundial, mas era uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, muito pequena, mas tinha um potencial muito grande, então já no primeiro ano nós ganhamos o título, no segundo ano eu ganhei o título na frente do Regazzoni com a Ferrari. Segundo ano, o Nick Lauda ganhou e eu fui segundo — concluiu.

continua após a publicidade

Ida à Copersucar

Depois de duas temporadas com a McLaren, com um título e um vice, Emerson deixou a equipe inglesa rumo a um sonho ainda maior que a Ferrari: fundar uma equipe brasileira. Junto com o irmão, Wilson, fundaram a Copersucar Fittipaldi, que durou até 1980. Três anos depois, se mudou para o automobilismo americano, na Fórmula Indy, onde correu por 12 anos e conquistou um título e as 500 Milhas de Indianápolis duas vezes.

Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Brasil em 1976 (Foto: Reprodução/ Twitter)

Orgulhos do Brasil: Fittipaldi e Senna na Fórmula Indy

Em 1992, Ayrton Senna guiou o carro da Penske que foi de Emerson Fittipaldi na temporada daquele mesmo ano da Fórmula Indy, no autódromo de Firebird, em Phoenix. O teste da Penske ganhou atenção do mundo do automobilismo pela expectativa de ver Ayrton em ação nas 500 Milhas de Indianápolis.

Emerson conta que, durante um jantar em São Paulo, em dezembro de 1992, convidou Ayrton para um teste com a Penske, que seria realizado no autódromo de Firebird, em Phoenix. Com o sonho de correr as 500 Milhas de Indianápolis, principal corrida da Fórmula Indy, Senna aceitou o convite.