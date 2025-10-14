Classic Physique, entenda categoria vencida por Ramon Dino no Mr. Olympia

Ramon Dino conquistou o título do Mr. Olympia na categoria Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar essa façanha. O “dinossauro acreano” venceu a competição realizada no último fim de semana em Las Vegas, Estados Unidos, superando competidores de diversos países, como o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O que é a Classic Physique?

Na categoria "Classic Physique", os juízes avaliam o volume muscular, definição, simetria entre membros superiores e inferiores, além da execução das poses obrigatórias. Os atletas devem manter seu peso dentro de um limite estabelecido conforme sua altura, priorizando a proporção e harmonia corporal em vez do volume extremo. A apresentação das poses obrigatórias deve ser realizada em 60 segundos.

A categoria foi inspirada nos bodybuilders dos anos 70 e 80, como Arnold Schwarzenegger, buscando as “linhas clássicas” corporais. A "Classic Physique" é bem menos restritiva, esperando que os atletas tenham um maior porte físico em relação aos culturistas clássicos, mantendo a harmonia e proporções que não se confundam com um Bodybuilder.

continua após a publicidade

O título foi conquistado após anos de dedicação e superação de obstáculos por parte do atleta brasileiro. A vitória de Ramon representa um marco para o fisiculturismo nacional e pode aumentar o interesse pela categoria no país.

Ramon Dino campeão do Mr. Olympia 2025 na Classic Physique (Foto: Michael Dakena/ Mr. Olympia)

➡️Ramon Dino revela bastidores do título e segredo da dieta; vídeo

➡️Ramon Dino fatura maior prêmio da carreira no Mr. Olympia após título inédito

➡️Estrangeiros reagem a título de Ramon Dino no Mr. Olympia: ‘Ficou claro'

continua após a publicidade

Carreira de Ramon Dino

Hoje com 29 anos, Dino nasceu em Rio Branco, no Acre. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, o acreano é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.