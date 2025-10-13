Estrangeiros reagem a título de Ramon Dino no Mr. Olympia: ‘Ficou claro’
Acreano fez história na madrugada do último domingo (12)
Na madrugada do último domingo (12), Ramon Dino entrou para a história do fisiculturismo ao se tornar o primeiro homem brasileiro campeão do Mr. Olympia 2025. O acreano venceu a categoria Classic Physique, e muitos estrangeiros reagiram ao feito nas redes sociais.
Ramon Dino já havia feito uma grande apresentação nas prévias, realizadas na manhã do sábado (11). O brasileiro encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco — indicando a primeira colocação —, em um confronto direto com o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.
Nas redes sociais, muitos estrangeiros reagiram ao título do Ramon Dino no Mr. Olympia. A maioria celebrou a conquista do brasileiro, já que Dino acumula fãs ao redor do mundo pela sua história de superação. Veja abaixo:
Veja reação dos estrangeiros com o título de Ramon Dino no Mr. Olympia
Tradução: Uau, finalmente Ramon Dino venceu o clássico. Pessoalmente, meu favorito é Terence Ruffin, mas ficou claro para mim que Mike Sumerfield ficaria ao lado de Ramon.
Tradução: Ramon Dino finalmente venceu o Olympia.
Tradução: Finalmente Ramon Dino fez isso. Bem merecido. O rei não coroado finalmente foi coroado.
Tradução: Ramon Dino finalmente venceu 🏆 isso é demais
Carreira do brasileiro
Ramon Dino é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Três vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino venceu o Mr. Olympia pela primeira vez em 2025. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.
A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.
Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.
