Ramon Dino relembra início de carreira: ‘Sem dinheiro pra nada’

O brasileiro campeão do Mr. Olympia 2025, Ramon Dino, relembrou seus primeiros passos no mundo do fisiculturismo e a dificuldade, principalmente financeira, para manter a dieta. O atleta conheceu o fisiculturismo em 2016 e praticava calistenia, exercícios com o peso do próprio corpo, porque não tinha condições de arcar com uma academia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— "Coach, estou desempregado, tô sem dinheiro para nada, mas eu queria muito me preparar para conseguir um cartão profissional. Você acha que tem como fazer essa preparação na base de arroz e ovo?". Aí ele falou: "Não sei, mas vamos tentar, vou te mandar a dieta e tu tenta seguir" — explicou Ramon em entrevista ao ge.

— Por dia, era uma cartela, que tem 30 ou 36 ovos. Então, todo dia era uma dessa grandona. Eu falava: "Pai, eu estou sem condições, mas se você me arranjar esse ovo fiado, acho que tal dia eu consigo te pagar. Eu só quero o ovo e fazer minha preparação". Ele se compadecia e falava que eu podia pegar os ovos — finalizou.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o "Dinossauro Acreano" também divulgou um vídeo em que mostra os bastidores da conquista e revelou o segredo da dieta em 2025.

- Nada de cookie (biscoito), nada de hambúrguer, a gente achou melhor assim - comentou.

A virada profissional de Ramon aconteceu em 2018, quando viajou para São Paulo para competir no Mr. Olympia Brasil. Mesmo com uma preparação feita "apenas com arroz e ovos", ele se sagrou campeão overall da categoria Classic Physique Amador e conquistou o seu Pro Card, que lhe deu o status de atleta profissional.

continua após a publicidade

Apesar do título, o fisiculturista voltou ao Acre e ficou um tempo sem competir. Sua carreira só deslanchou de vez quando o influenciador digital Toguro o descobriu por meio das redes sociais e o convidou para participar do projeto "Mansão Maromba", dando a Ramon a visibilidade e os patrocínios necessários para competir no mais alto nível internacional.

➡️Ramon Dino fatura maior prêmio da carreira no Mr. Olympia após título inédito

Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)

Treinador de Ramon Dino é bicampeão no Mr. Olympia

O fisiculturista Fabrício Pacholok conquistou dois títulos no Mr. Olympia 2025, em duas categorias diferentes. O treinador paranaense de 41 anos ajuda na preparação de Ramon Dino e treinou o norte-americano Derek Lunsford, que encerrou o evento em Las Vegas, vencendo na Open.