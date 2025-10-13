menu hamburguer
Ramon Dino relembra início de carreira: ‘Sem dinheiro pra nada’

O atleta de 29 anos comia 34 ovos por dia

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
10:41
Atualizado há 1 minutos
Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025
Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)
O brasileiro campeão do Mr. Olympia 2025, Ramon Dino, relembrou seus primeiros passos no mundo do fisiculturismo e a dificuldade, principalmente financeira, para manter a dieta. O atleta conheceu o fisiculturismo em 2016 e praticava calistenia, exercícios com o peso do próprio corpo, porque não tinha condições de arcar com uma academia.

— "Coach, estou desempregado, sem dinheiro para nada, mas eu queria muito me preparar para conseguir um cartão profissional. Você acha que tem como fazer essa preparação na base de arroz e ovo?". Aí ele falou: "Não sei, mas vamos tentar, vou te mandar a dieta e tu tenta seguir" — explicou Ramon em entrevista ao ge.

— Por dia, era uma cartela, que tem 30 ou 36 ovos. Então, todo dia era uma dessa grandona. Eu falava: "Pai, eu estou sem condições, mas se você me arranjar esse ovo fiado, acho que tal dia eu consigo te pagar. Eu só quero o ovo e fazer minha preparação". Ele se compadecia e falava que eu podia pegar os ovos — finalizou.

Nas redes sociais, o "Dinossauro Acreano" também divulgou um vídeo em que mostra os bastidores da conquista e revelou o segredo da dieta em 2025.

- Nada de cookie (biscoito), nada de hambúrguer, a gente achou melhor assim - comentou.

A virada profissional de Ramon aconteceu em 2018, quando viajou para São Paulo para competir no Mr. Olympia Brasil. Mesmo com uma preparação feita "apenas com arroz e ovos", ele se sagrou campeão overall da categoria Classic Physique Amador e conquistou o seu Pro Card, que lhe deu o status de atleta profissional.

Apesar do título, o fisiculturista voltou ao Acre e ficou um tempo sem competir. Sua carreira só deslanchou de vez quando o influenciador digital Toguro o descobriu por meio das redes sociais e o convidou para participar do projeto "Mansão Maromba", dando a Ramon a visibilidade e os patrocínios necessários para competir no mais alto nível internacional.

Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025
Ramon Dino foi campeão na categoria Classic do Mr Olympia 2025. (Foto: Divulgação/Mr Olympia)

Treinador de Ramon Dino é bicampeão no Mr. Olympia

O fisiculturista Fabrício Pacholok conquistou dois títulos no Mr. Olympia 2025, em duas categorias diferentes. O treinador paranaense de 41 anos ajuda na preparação de Ramon Dino e treinou o norte-americano Derek Lunsford, que encerrou o evento em Las Vegas, vencendo na Open.

