Ramon Dino entra para a história e conquista 1° título brasileiro do Mr. Olympia

O Brasil tem um novo campeão mundial no fisiculturismo. Ramon Dino fez história na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025. O "Dinossauro Acreano" se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a prestigiada competição, considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo.

Antes, o Brasil só havia ganhado títulos com as mulheres, somando agora 14 medalhas de ouro. Em 2025, o país conquistou três ouros, sendo os outros dois com Natália Coelho (Women’s Physique) e Eduarda Bezerra (Wellness).

Dino já havia feito uma grande apresentação nas prévias, realizadas na manhã do sábado (11). O brasileiro encerrou o pré-julgamento dos juízes no centro do palco — indicando a primeira colocação —, em um confronto direto com o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.

As finais serviram para confirmar o campeão, com Ramon, Mike e Ruff figurando no call-out principal. Durante os confrontos, os três estiveram no centro do palco em algum momento. Dino, no entanto, mostrou uma linha muito sólida, com destaque para as poses de costas, garantindo a conquista do título. O pódio foi completado por Mike Sommerfeld (segundo), Terrence Ruffin, Josema Muñoz e Niall Darwen.

Ramon Dino vence MR Olympia 2025 (Foto: Reprodução)

Carreira de Ramon Dino

Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.