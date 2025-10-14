Fabíola analisa derrota para o Flamengo no Carioca de vôlei: ‘detalhes’

Em casa, no Tijuca Tênis Clube, o Sesc RJ Flamengo conquistou o 20º título carioca da sua história. A vitória foi em cima do Fluminense, por 3 sets a 2, nas parciais de 17/25, 27/25, 18/25, 25/18 e 15/13. Após o confronto, Fabíola, levantadora da equipe, analisou o desempenho do time na decisão, em entrevista exclusiva ao Lance!.

— Foi uma partida decidida nos detalhes. A gente leva o jogo para o tie break, que também é decidido em detalhes. Nosso time lutou a partida inteira. Fomos um time forte, muito aguerrido. Mas, infelizmente, no detalhe, a equipe do Flamengo foi melhor, e faz parte — disse Fabíola.

Pensando na campanha do tricolor no Carioca, a levantadora também revelou as expectativas para a Superliga 25/26, que tem início no dia 20 de outubro. O time estreia em casa, no Hebraica, às 18h30 (de Brasília), contra o Vôlei Maringá.

— O Carioca foi bem desgastante. A gente vai ter uns dias para descansar, melhorar algumas coisas, para podermos entrar forte na Superliga. A expectativa é de um campeonato muito forte, eu espero que a gente faça uma grande competição — analisou a atleta.

Fabíola, levantadora do Fluminense (Foto: Instagram/ Ricardo Ribeiro)

Campanha do Fluminense no Carioca de vôlei

O tricolor avançou à final na segunda posição, com sete pontos. Por isso, não teve o mando da final, já que o Flamengo acumulou nove. Em terceiro lugar, com dois pontos, o Tijuca se despediu da competição na fase classificatória.

