Fabíola analisa derrota para o Flamengo no Carioca de vôlei: ‘detalhes’
Fluminense foi derrotado no tie break
Em casa, no Tijuca Tênis Clube, o Sesc RJ Flamengo conquistou o 20º título carioca da sua história. A vitória foi em cima do Fluminense, por 3 sets a 2, nas parciais de 17/25, 27/25, 18/25, 25/18 e 15/13. Após o confronto, Fabíola, levantadora da equipe, analisou o desempenho do time na decisão, em entrevista exclusiva ao Lance!.
— Foi uma partida decidida nos detalhes. A gente leva o jogo para o tie break, que também é decidido em detalhes. Nosso time lutou a partida inteira. Fomos um time forte, muito aguerrido. Mas, infelizmente, no detalhe, a equipe do Flamengo foi melhor, e faz parte — disse Fabíola.
Pensando na campanha do tricolor no Carioca, a levantadora também revelou as expectativas para a Superliga 25/26, que tem início no dia 20 de outubro. O time estreia em casa, no Hebraica, às 18h30 (de Brasília), contra o Vôlei Maringá.
— O Carioca foi bem desgastante. A gente vai ter uns dias para descansar, melhorar algumas coisas, para podermos entrar forte na Superliga. A expectativa é de um campeonato muito forte, eu espero que a gente faça uma grande competição — analisou a atleta.
Campanha do Fluminense no Carioca de vôlei
O tricolor avançou à final na segunda posição, com sete pontos. Por isso, não teve o mando da final, já que o Flamengo acumulou nove. Em terceiro lugar, com dois pontos, o Tijuca se despediu da competição na fase classificatória.
RESULTADOS DOS JOGOS DO TRICOLOR
- Tijuca Tênis Clube 3 x 2 Fluminense
- Sesc Flamengo 1 x 3 Fluminense
- Fluminense 3 x 0 Tijuca Tênis Clube
- Fluminense 1 x 3 Sesc Flamengo
- Final: Sesc Flamengo 3 x 2 Fluminense
