Ramon Dino recebe ‘ajuda’ de rivais em cima do palco do Mr. Olympia

A conquista do primeiro título de um brasileiro no Mr. Olympia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo, que aconteceu neste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, não só teve toda a dedicação do atual campeão Ramon Dino, mas também a "ajuda" de algumas pessoas para que o atleta chegasse ao primeiro lugar da competição.

Acontece que essa "ajuda" não veio de fisioterapeutas, preparadores físicos ou membros do seu staff. E sim dos adversários. Rivais que, na verdade, são amigos e foram pessoas que estenderam a mão para que Ramon Dino pudesse embolsar os US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil), valor pago de premiação pela organização do evento para o campeão de 2025.

Um desses amigos é Marcello Horse. Durante a apresentação deste domingo, três fisiculturistas estavam no palco fazendo suas performances para os jurados do torneio. No momento em que Ramon Dino fica entre dois adversários é possível perceber, ao fundo, que outro atleta passava instruções. Horse chegou a colocar as mãos ao lado da boca para que Ramon Dino pudesse escutar aquilo que deveria fazer.

Parece que as instruções de Marcello Horse, que também estava na final aguardando o momento de se apresentar para os jurados, deu certo: o adversário e amigo conquistou a primeira colocação do Mr. Olympia e ficou com o título inédito. Veja no vídeo abaixo:

Ramon Dino recebeu ajuda para se tornar campeão

Disposto a conhecer um pouco mais da amizade, o Lance! procurou o "rival" de Dino que contou algumas histórias sobre a relação dos dois. Ao se mudar do Acre para São Paulo, o campeão passou por muitas dificuldades e recebeu ajuda de Horse.

- Eu sou padrinho dos dois filhos dele. Quando ele veio do Acre para São Paulo, ele morava numa pensão, morava em um quarto com a namorada. Eu aluguei um apartamento meu pra ele - disse Marcello Horse, empresário e fisiculturista.

Através de sua conta no Instagram, Marcello Horse explicou o motivo de incentivar o adversário na final do Mr. Olympia na qual ele também disputava.

- Ficar genuinamente feliz pela vitória do outro é um nível de maturidade que o dinheiro, o palco e a fama nunca vão comprar. É entender que o sucesso não é uma corrida de vaidade e sim um ciclo de evolução - publicou Horse.

Desde a estreia no torneio, há quatro anos, Ramon Dino, aos poucos, foi melhorando sua performance. Em 2021, o atleta ficou na quinta colocação e não recebeu nenhuma premiação. Em 2022 e 2023, ele ficou em segundo lugar nos dois torneios, recebendo US$ 20 mil (aproximadamente R$ 110 mil) por cada conquista. Já em 2024, acabou na quarta posição embolsando US$ 7 mil (cerca de R$ 12,5 mil).

Graças ao físico refinado e boa performance nas poses na edição deste ano, Ramon Dino superou o alemão Mike Sommerfeld, que ficou com o vice-campeonato, e o norte-americano Ruff Diesel que completou o pódio na terceira colocação.

Desde que estreou no Mr. Olympia, o atleta já soma US$ 147 mil (quase R$ 810 mil) em premiações.

