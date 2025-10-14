Baker Mayfield lidera corrida para o MVP e vence mais uma na NFL
Com 5 vitórias na temporada, Baker Mayfield vem liderando corrida do MVP da NFL
- Matéria
- Mais Notícias
O Tampa Bay Buccaneers entrou em campo neste último domingo com o ataque desfalcado e ainda perdeu mais um jogador importante durante o jogo, o Wide Receiver Emeka Egbuka, que saiu com uma lesão no tendão da coxa. Mesmo assim, a equipe conseguiu conquistar sua quinta vitória na temporada, superando o San Francisco 49ers por 30 a 19, com mais uma excelente atuação do Quarterback Baker Mayfield que o coloca cada vez mais na liderança da corrida do MVP da NFL, o prêmio de melhor jogador da liga, segundo imprensa norte-americana.
Mayfield foi o destaque da partida. O Quarterback lançou dois passes para touchdown. Um para Tez Johnson e outro para Kameron Johnson, e viu seus Running Backs Rachaad White e Sean Tucker também marcarem corridas para touchdown, substituindo bem Bucky Irving, que estava fora. O QB terminou o jogo com 15 passes completados em 21 tentativas, somando 232 jardas, além de duas conexões com Egbuka antes da lesão.
Após a partida, o camisa 6 destacou a confiança no grupo, mesmo com tantas ausências.
- Eu realmente confio nos jogadores que estão em campo. A gente conversa muito durante a semana, todo mundo está na mesma sintonia. Mesmo que alguns não tenham jogado tanto, eu confio neles. Quando o time joga junto e se esforça um pelo outro, as coisas acontecem. A defesa foi excelente, os Special Team, também, afirmou Baker Mayfield.
Um dos momentos mais marcantes do jogo veio no terceiro quarto, em uma terceira para 14 jardas. Sob forte pressão, Baker Mayfield escapou do sack, correu e mergulhou para garantir a primeira descida, numa jogada que acabou resultando em um dos touchdowns da equipe.
A atuação sólida de Baker Mayfield, mantendo o ataque produtivo mesmo em meio às adversidades, vem fortalecendo seu nome na disputa pelo prêmio de MVP da temporada. E isso, após anos de incertezas na NFL.
Baker Mayfield foi a primeira escolha geral do Draft de 2018, selecionado pelo Cleveland Browns. E teve uma trajetória marcada por altos e baixos na NFL. Após quebrar o jejum histórico dos Browns e levá-los aos playoffs em 2020, o Quarterback enfrentou lesões e trocas de equipe, passando pelo Carolina Panthers, onde chegou a ser o 3º Quarterback, e Los Angeles Rams antes de se firmar no Tampa Bay Buccaneers. Em 2023, assumiu o posto deixado por Tom Brady e surpreendeu ao liderar os Bucs aos playoffs, recuperando o prestígio e consolidando-se como um dos QBs mais consistentes da Conferência Nacional. Em 2025, Mayfield segue como o líder da franquia, vivendo a fase mais madura e eficiente de sua carreira.
Atualmente, com o término da semana 6, o Quarterback já liderou os Buccaneers a 5 vitórias (Falcons, Texans, Jets, Seahawks e 49ers), perdendo apenas para o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, na semana 4 da liga. Um time que vem ficando cada vez mais consistente e que, com Baker Mayfield à frente, tem um ataque promissor e empolgante a cada semana que passa.
- Matéria
- Mais Notícias