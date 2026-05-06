VÍDEO: atleta de futebol de areia é alvo de falas preconceituosas em transmissão

Uma situação lamentável chamou a atenção esta semana nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia (JUBs Praia), em Guarapari, no Espírito Santo, e ofuscou uma partida válida pelo torneio de futebol de areia. A atleta Carina Rocha, da Federação Catarinense do Desporto Universitário, foi alvo de comentários homofóbicos e misóginos por parte da equipe de transmissão do evento.

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No trecho da transmissão divulgado pela vítima nas redes sociais, é possível ouvir o narrador questionando com outra pessoa, de forma preconceituosa, o gênero da estudante de Educação Física no momento em que ela entra em quadra. "Pode menino ali?", diz o homem, em alusão ao corte de cabelo da atleta de futebol de areia. Ambos riem da situação e, em seguida, o locutor complementa: "Pelada é mulher".

Após o ocorrido, o narrador foi afastado das atividades pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), que também relatou o caso à comissão disciplinar da categoria. Ainda de acordo com a entidade, um inquérito foi instaurado para apurar a situação. Informações sobre punição ao outro envolvido, que consta na transmissão rindo das afirmações preconceituosas, não foram divulgadas.

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Veja a nota da CBDU na íntegra

Carina Rocha, do futebol de areia, é alvo de homofobia e misoginia no JUBs Praia (Foto: Reprodução/CBDU)

A CBDU não compactua com qualquer tipo de manifestação discriminatória e recrimina veementemente todo tipo de comportamento que não representa nossos valores e ideais.

Assim que tomamos ciência do ocorrido, o narrador foi afastado das atividades e o caso foi comunicado à Comissão Disciplinar Nacional do Desporto Universitário, que instaurou inquérito para apuração. O processo está em andamento e, tão logo seja concluído, divulgaremos o resultado.

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