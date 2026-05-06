Em jogo dramático, Calderano leva Brasil às quartas do Mundial de Tênis de Mesa
Número 5 do mundo venceu seus dois jogos no triunfo sobre a Inglaterra por 3 a 2
Com emoção de sobra, o Brasil se classificou para as quartas de final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por Equipes ao derrotar a anfitriã Inglaterra por 3 a 2, nesta quarta-feira (6). Coube a Hugo Calderano a missão de abrir e selar a vitória brasileira nas oitavas, vencendo suas duas partidas por 3 sets a 0. O outro triunfo da equipe verde-amarela veio com Guilherme Teodoro, no segundo jogo, pelo mesmo placar.
O técnico Fernando Shigetomi adotou uma estratégia diferente para o segundo confronto eliminatório do torneio, escalando Calderano como raquete 2 para que o número 5 do mundo estreasse diretamente contra Tom Jarvis, britânico mais bem ranqueado (66º). Guilherme Teodoro (144º) entrou como raquete 1, enquanto Leonardo Iizuka (125º) jogou como o terceiro raquete.
Tom Jarvis chegou a ter um set point na terceira parcial, mas Hugo Calderano conseguiu virar e passou em sets diretos. Guilherme também sofreu, mas venceu Connor Green, também por 3 a 0. Já Leo Iizuka, que venceu o primeiro set contra Samuel Walker e chegou a liderar o quarto, sofreu o revés por 3 a 1.
Tom Jarvis empatou a disputa diante de Guilherme Teodoro, fechando o jogo em 3 a 1. Por fim, Calderano entrou em ação para desempatar o confronto e decretar a classificação do Brasil, superando o jovem mesatenista Connor Green em sets diretos.
Felipe Arado (159º) se junta a Calderano, Teodoro e Iizuka nas quartas de final, completando o quarteto da nona melhor seleção do mundo no ranking ITTF. O próximo adversário será a França, que bateu Portugal em 3 jogos a 0. O duelo será realizado na sexta-feira (8), às 15h30 (de Brasília). Quem avançar à semifinal garante uma medalha, já que não há disputa de bronze no tênis de mesa.
Veja o resumo da partida
🏓 Brasil 3 x 2 Inglaterra - Oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes
Hugo Calderano (BRA) 3 x 0 Tom Jarvis (ING)
- 11/6, 11/8 e 13/11
Guilherme Teodoro (BRA) 3 x 0 Connor Green (ING)
- 16/14, 12/10 e 11/6
Leo Iizuka (BRA) 1 x 3 Samuel Walker (ING)
- 11/9, 6/11, 6/11 e 9/11
Guilherme Teodoro (BRA) 1 x 3 Tom Jarvis (ING)
- 5/11, 11/6, 6/11 e 10/12
Hugo Calderano (BRA) 3 x 0 Connor Green (ING)
- 11/8, 11/8 e 11/4
Campanha do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa por Equipes Masculinas
Liderada por Hugo Calderano, a Seleção Brasileira Masculina passou pela fase de grupos em primeiro lugar na chave 4, derrotando Porto Rico por 3 a 1, Hungria por 3 a 2 e Uzbequistão por 3 a 0. Na segunda fase, eliminou Singapura ao vencer por 3 a 1.
A classificação desta quarta-feira (6) sobre a equipe anfitriã dá sequência à campanha invicta brasileira, agora com cinco vitórias em cinco confrontos.
Bruna Takahashi vence duas, mas Brasil cai na segunda fase no feminino
Na terça-feira (5), a Seleção Brasileira Feminina perdeu para Luxemburgo por 3 a 2 e foi eliminada do Mundial de Tênis de Mesa na segunda fase. Principal destaque do time, Bruna Takahashi venceu seus dois jogos e terminou o torneio invicta.
Na fase de grupos, a equipe avançou em primeiro, vencendo os jogos contra Cazaquistão e República Tcheca, por 3 a 1, e Cazaquistão, por 3 a 0.
