A condição do tempo no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, atrasa a partida entre Jakub Mensik e Novak Djokovic. Desde ontem, a organização atualiza a condição climática do local. A partida, inicialmente marcada para as 16h (de Brasília), foi remarcada para não antes das 18h30, ainda sem garantias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em comunicado publicado às 15h, a organização do Miami Open recomendou que os espectadores do evento procurem local seguro no Hard Rock. Além da chuva, foram registrados relâmpagos na região. A partida final das duplas femininas foi cancelada ainda no início, quando a chuva deu as caras em Miami. A previsão do tempo indica que a chuva vai diminuir nas próximas horas.

Em novo comunicado, o Miami Open disse que partida acontecerá não antes das 18h30. Esta matéria será atualizada com a confirmação ou uma nova previsão.

continua após a publicidade

Novak Djokovic no Australian Open de Tênis (Foto: David Gray/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Jakub Mensik x Novak Djokovic

Final - Masters 1000 de Miami

📆 Data: domingo, 30 de março de 2025

🕕 Horário: a definir (aguardando condição do tempo)

📍 Local: quadra central, em Miami, na Flórida (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada); Disney+ (streaming)

➡️ Mensik lembra derrota e manda recado para Djokovic antes da final do Miami Open

Como chegam os tenistas?

🌌 Trajetória de Jakub Mensik

🎾 Fase de 64: venceu Jack Draper por 2 sets a 0, em 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3)

🎾 Fase de 32: venceu Roman Safiullin por 2 sets a 0, em duplo 6/4

🎾 Oitavas de final: venceu Tomáš Macháč por W.O.

🎾 Quartas de final: venceu Arthur Fils por 2 sets a 0, em 7/6 (7/5) e 6/1

🎾 Semifinal: venceu Taylor Fritz por 2 sets a 1, em 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/4)

continua após a publicidade

🌌 Trajetória de Novak Djokovic

🎾 Fase de 64: venceu Rinky Hijikata por 2 sets a 0, em 6/0 e 7/6 (7/1)

🎾 Fase de 32: venceu Camilo Ugo por 2 sets a 0, , em 6/1 e 7/6 (6/1)

🎾 Oitavas de final: venceu Lorenzo Musetti por 2 sets a 0, em duplo 6/2

🎾 Quartas de final: venceu Sebastian Korda por 2 sets a 0, em 6/3 e 7/6 (7/4)

🎾 Semifinal: venceu Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, em 6/2 e 6/3

Vale destacar que Mensik e o ex-líder do ranking só se enfrentaram uma vez até hoje, com triunfo de Djokovic, nas quartas do Masters 1000 de Xangai, ano passado, por 6/7, 6/1 e 6/4.