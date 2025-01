Chefe da Ferrari teve papel importante no início de carreira de Hamilton na F1

O atual chefe da Ferrari, Federic Vasseur, teve um papel importante na decisão de Lewis Hamilton de trocar a Mercedes pela equipe italiana a partir de 2025. O francês e o britânico se conhecem faz um bom tempo, já que o natural de Draveil - comuna francesa que fica a vinte quilômetros de Paris — teve um papel fundamental no início da carreira do heptacampeão.

Vasseur e Hamilton vão voltar a ser colegas de equipe. Aproveitando este momento, o Lance! te explica como o britânico e o francês se conheceram.

Vasseur e Hamilton se destacaram juntos

Hamilton e Vasseur comemorando o pódio na Fórmula 3 (Foto: Divulgação)

Federic Vasseur e Lewis Hamilton, então ainda a caminho da Fórmula 1, se destacaram juntos em séries de testes na jornada para o auge do automobilismo. O francês tinha um bom olho para os jovens talentos e fundou a ASM em 1996.

Após o britânico terminar em quinto lugar na Fórmula 3 Euro Series de 2004, com a Manor, se juntou à equipe de Vasseur em 2005. Lewis foi campeão naquele ano, em uma competição em que teve pilotos como Sebastian Vettel, Lucas Di Grassi e Adrian Suttil.

Um ano depois, Lewis passou pela GP2 (atual Fórmula 2). No ano de 2004, Vasseur já havia se juntado à ART Grand Prix e, pela segunda vez em dois anos, pôde comemorar um título, também com Hamilton, em 2006. No ano seguinte, Hamilton foi para a McLaren e teve uma temporada de estreia impressionante, perdendo o título para Kimi Räikkönen por apenas um ponto.

Histórico na GP2 e na F3 Euro Series

No ano de 2005, na AMS, pela Fórmula 3 Euro Series, Lewis Hamilton venceu 15 de 20 corridas, teve 13 poles e terminou em terceiro lugar duas vezes. Quando não foi desclassificado ou teve que retirar o seu carro, o campeão terminou no pódio todas as vezes, exceto na primeira corrida em Nürburgring.

Em 2006, na GP2, em 21 corridas, Hamilton só não conseguiu subir ao pódio duas vezes e terminou a temporada com cinco triunfos e apenas uma pole position na campanha que lhe rendeu o título da categoria.

Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton foi anunciado pela Ferrari em fevereiro de 2024. O britânico deixou a Mercedes após 11 anos de parceria, com grandes feitos. Ao todo, pela escuderia alemã, foram seis títulos do campeonato de pilotos (2014 e 2015, 2017 a 2020), além do octacampeonato de construtores (2014 a 2021), 82 vitórias, 144 pódios e 77 pole positions.