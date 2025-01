A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro publicou no diário oficial, na última sexta-feira (3), o decreto nº 55632, que regulamenta a Operação Urbana Consorciada. Esta ação estabelece e viabiliza as diretrizes das obras do Autódromo Parque de Guaratiba, que leva o nome do bairro da Zona Oeste da cidade.

Este será o primeiro circuito no município em 12 anos: o último foi o de Jacarepaguá, demolido em 2012. O documento detalha algumas diretrizes já estabelecidas no projeto da Câmara de Vereadores. Entre elas, o autódromo poderá ser usado para eventos e outras competições esportivas em épocas sem a realização de corridas automobilísticas.

A Lei Complementar 273/2024, aprovada pelo prefeito Eduardo Paes em julho de 2024, tinha como prioridades realizar a operação do circuito de forma sustentável. O documento dispõe uma série de tecnologias a serem utilizadas no complexo para assegurar a eficiência energética, como o uso de painéis de energia fotovoltaica, iluminação de LED, economia de recursos naturais, sistemas de reuso de águas servidas, captação de água de chuvas e outras técnicas.

Projeto do autódromo (Foto: Reprodução/Câmara do Rio de Janeiro)

Além disso, o decreto prevê a implantação de uma estação de BRT Transoeste perto do novo circuito para atender às demandas da população. No documento, há a definição de um plano para melhorar o fluxo do transporte público na região.

Um conselho consultivo será formado para acompanhar o andamento da obra, com reuniões trimestrais para apresentar os resultados da fiscalização. A pista, projetada por Sergio Moreira Dias, homenageará a antiga pista de Jacarepaguá, com um traçado de 5.020 km e instalações modernas, preservando uma área de manguezal.