Lewis Hamilton já é piloto da Ferrari, e a mudança do britânico para Maranello segue dando o que falar. Dessa vez foi Ralf Schumacher quem comentou sobre o assunto e fez uma comparação entre o irmão, Michael, e o #44. E na visão do ex-piloto, Hamilton dificilmente vai ter uma passagem de sucesso pela equipe italiana, uma vez que não é tão talentoso quanto o alemão no que diz respeito ao desenvolvimento dos carros.

continua após a publicidade

Hamilton e Schumacher chegaram à Ferrari em momentos diferentes da carreira. Enquanto Lewis está na parte final, com 39 anos e sete títulos, Michael se mudou para Maranello quando ainda era bicampeão e tinha 27 anos e uma longa carreira pela frente. Além da diferença de idade, Ralf apontou outros pontos que tornaram a contratação do alemão mais promissora.

➡️ Papo com Helio Castroneves: 2025 será repleto de novidades. Aguardem!

Segundo o ex-piloto, o casamento de Michael com a Ferrari era mais interessante pelo fato de o alemão ser o campeão vigente e estar chegando na equipe para liderar o projeto, sendo claramente o primeiro piloto. Além disso, o disse que Schumacher tem uma habilidade maior que Hamilton quando o assunto é ter de desenvolver o carro.

continua após a publicidade

➡️ O que esperar de Lewis Hamilton na Ferrari?

Lewis Hamilton em Mônaco 2024 (Foto: CLAUDIA GRECO / POOL / AFP)

— A maior diferença é que Michael foi capaz de trabalhar com os engenheiros para desenvolver um carro que se adequasse perfeitamente ao seu estilo de pilotagem. Lewis não pode fazer isso. Se você ouvir o que os engenheiros da Mercedes dizem, ele nunca foi capaz de fazer isso. Michael era muito diferente. Ele sempre dava direção a seus confidentes como Ross Brawn ou Jean Todt. Isso torna tudo ainda mais difícil para Lewis, porque Charles Leclerc é o piloto da casa. Todos já o conhecem. Para Lewis, tudo é novo na Ferrari. Além disso, Michael chegou ao time como o atual campeão mundial e era muito mais jovem — afirmou Ralf.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.