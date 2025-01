A Ferrari já vive em contagem regressiva para a estreia oficial de Lewis Hamilton a bordo do icônico carro vermelho. Antes da pré-temporada, a equipe de Maranello planeja um "intensivão" de quatro dias de testes com modelos antigos que acontecerão nos circuitos de Fiorano e Barcelona. As datas, no entanto, dependem das condições climáticas.

A informação é da versão italiana do Motorsport deste sábado (4). A partir de 2025, os pilotos titulares poderão realizar sessões com carros de temporadas anteriores durante quatro dias. No entanto, a quilometragem não pode passar dos 1000 km.

A ideia é oferecer a Hamilton a chance de andar com o carro da Ferrari antes da estreia oficial do modelo da temporada 2025, programada para 19 de fevereiro — um dia após o lançamento coletivo promovido pela Fórmula 1, em Londres.

Como programas de testes do tipo precisam ser feitos com veículos de até duas temporadas anteriores, Lewis terá à disposição os carros de 2022 e 2023, mas ainda não há definição de qual será. A ideia da escuderia de Maranello é realizar a atividade em Fiorano nos dias 20 e 21 de janeiro, dependendo do tempo.

A publicação relata ainda que o programa terá sequência no fim do mês no circuito de Barcelona, Espanha, popular casa de testes para as equipes pela versatilidade da pista. A expectativa é que as temperaturas sejam mais amenas, já que é inverno na Europa nesta época do ano. A Ferrari, todavia, já se preveniu e garantiu ao menos quatro dias na pista da Catalunha, caso não seja possível o trabalho em Fiorano por conta do frio.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) promoveu atualizações no Regulamento Esportivo da Fórmula 1 em 11 de dezembro do ano passado, introduzindo um limite de 1000 km para testes com carros antigos aos pilotos titulares durante quatro dias. Os novatos, no entanto, têm à disposição até 20 dias, sem limite de quilometragem.

Hamilton entrou de vez no clima da Ferrari assim que o ano virou. Primeiro, trocou a foto de perfil das redes sociais por uma de quando era criança. A imagem o traz andando de kart com um capacete vermelho. O currículo na rede Linkedin também foi atualizado com o novo emprego na F1.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.