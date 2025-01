Alonso prevê aposentadoria em 2026: ‘Hora da verdade’

Aos 43 anos de idade, Fernando Alonso já está chegando próximo da aposentadoria definitiva da Fórmula 1. Com um contrato válido até 2026 com a Aston Martin, já assume que provavelmente vai deixar a categoria após o fim do vínculo. Ainda assim, mantém as “expectativas altas” para a primeira temporada sob novo regulamento desde 2022 e afirmou que será a “hora da verdade”.

Além da chance de crescer com um novo regulamento técnico, Alonso também destaca as mudanças da própria Aston Martin, que contará com um carro desenhado pelo lendário Adrian Newey em 2026. Em outras oportunidades, já afirmou que quer disputar o título daqui duas temporadas e dificultar a vida de Max Verstappen.

Com isso, disse que vai começar 2026 pensando nas altas ambições que tem para a temporada, mas sem focar muito na aposentadoria. Ainda assim, pretende “encarar cada corrida como se fosse a última”.

— As expectativas serão altas [em 2026] porque é uma nova mudança, um carro novo, mudança de regulamentos, um carro feito pelo Adrian. Provavelmente — ou pelo menos para começar — será minha última temporada na Fórmula 1, porque o contrato termina no final de 2026, então é o momento de entregar e é a hora da verdade. Expectativas altas — disse Alonso em entrevista ao podcast Chequered Flag.

— Vou começar a temporada pensando assim, com certeza, porque não posso pensar muito no futuro. No momento, o contrato atual é por mais dois anos. Com a minha idade, minha motivação, não sei como vai ser. Não vou fechar a porta antecipadamente, mas não começarei [a temporada] pensando nisso. Vou encarar cada corrida como se fosse a última e vou aproveitar cada segundo — afirmou Fernando.

Na mesma entrevista, Alonso também pontuou que quer continuar correndo na F1 até o dia em que “não desfrutar mais”. Já Flavio Briatore, empresário próximo do espanhol, colocou 2026 como o ano-chave para a aposentadoria do veterano.

Em 2024, terminou o Mundial de Pilotos na nona posição, com 70 pontos somados, enquanto a Aston Martin ficou em quinto entre os Construtores mais uma vez, com 94 tentos.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.