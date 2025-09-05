NFL: Mahomes se espelha em LeBron James e Tom Brady para a longevidade

Espelhando-se nas trajetórias de ícones como Tom Brady e LeBron James, o quarterback do Kansas City Chiefs e um dos principais nomes da NFL, Patrick Mahomes, de 29 anos, concedeu uma entrevista a Albert Breer, da renomada revista Sports Illustrated, na qual detalhou sua visão sobre o futuro de sua carreira e a busca pela longevidade no esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Patrick Mahomes e Travis Kelce em jogo da NFL (Foto: David Eulitt / AFP)

O jogador do Chiefs indicou que enxerga Tom Brady e LeBron James como exemplos para carreiras longevas e vitoriosas. O astro da NFL ressaltou que sua permanência no esporte estará condicionada ao apoio de sua família, à manutenção de sua saúde física e ao prazer de competir em alto nível.

— Acredito que tudo começou com Tom Brady e LeBron James — eles demonstraram que é possível jogar por mais tempo — declarou Patrick Mahomes. — Para mim, enquanto eu estiver apto a jogar, me divertindo e minha família estiver desfrutando desse processo, continuarei em campo. Não quero privar minha família de nada. Meus filhos ainda são jovens, mas estão crescendo e adoram frequentar os estádios; eles amam estar nesse ambiente. E o aspecto positivo do futebol americano — em comparação ao beisebol, que acompanhei na infância com meu pai sempre viajando — é que você tem uma cidade-sede, uma base.

continua após a publicidade

A carreira de Tom Brady serve como um poderoso precedente. O quarterback, sete vezes campeão do Super Bowl e três vezes MVP da NFL, competiu na liga de 2000 a 2022, aposentando-se aos 45 anos. Até sua penúltima temporada, em 2021, ele ainda figurava entre a elite da posição, liderando a NFL com 43 passes para touchdown e 5.316 jardas aéreas.

No basquete, LeBron James, aos 40 anos, é um exemplo similar. Quatro vezes campeão e MVP da NBA, ele se prepara para sua 23ª temporada profissional. O atleta segue no ápice de sua performance, registrando médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes pelo Los Angeles Lakers na última temporada, o que lhe rendeu uma seleção para o segundo time ideal da liga (All-NBA Second Team).

continua após a publicidade

Diante desses exemplos, não é impossível projetar que Patrick Mahomes possa atuar e manter um alto nível de sucesso na casa dos 40 anos, seguindo os passos de Tom Brady, que provou ser um feito alcançável.

Patrick Mahomes tem estatísticas de um futuro Hall da Fama

Antes de chegar aos 30 anos, o quarterback já construiu um currículo digno do Hall da Fama, com cinco títulos da Conferência Americana (AFC), três Super Bowls, três prêmios de MVP do Super Bowl e dois prêmios de MVP da temporada regular.

A equipe de Kansas City, que disputou cinco das últimas seis finais e venceu as últimas três, inicia sua campanha de 2025 nesta sexta-feira, em um confronto contra o Los Angeles Chargers, que será realizado em São Paulo, no Brasil.