O que você precisa saber para acompanhar a NFL neste ano

A temporada 2025/26 da NFL começa nesta quinta-feira (4) com a partida entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, às 21h20. Além disso, no dia seguinte, a liga retorna ao Brasil, na Neo Química Arena, com Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs. Para quem quer acompanhar de perto a competição e entender melhor como funciona, o comentarista Bruno Sapo, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol americano e atual comentarista no canal oficial da Liga no Brasil, lista os quatro pontos essenciais que todo torcedor precisa saber.

Conhecer os principais times e a forma de disputa

— São 32 times espalhados pelos EUA, divididos em duas conferências (NFC e AFC). Cada conferência é dividida em quatro divisões. São apenas 17 jogos na temporada regular, antes dos playoffs! Cada jogo conta muito. Os campeões de cada conferência e os melhores colocados disputam os playoffs. Os campeões de cada conferência se enfrentam na final da NFL, o popular Super Bowl. Os times representam suas respectivas cidades e as rivalidades, em alguns casos, são centenárias — afirmou.

Conhecer os jogadores

— Patrick Mahomes é o quarterback mais popular da liga no momento, jogador do Kansas City Chiefs, ainda longe da aposentadoria mas já considerado um dos melhores da história, tido como sucessor de Tom Brady (ex-marido da Gisele Bündchen, lembra?). Além dele, Travis Kelce, companheiro de time de Mahomes, talvez seja hoje o jogador mais popular da NFL por causa do seu namoro, agora noivado, com a superstar Taylor Swift — iniciou Bruno.

— Alguns outros nomes são legais de saber, como Saquon Barkley, jogador do Philadelphia Eagles e capa do popular game de futebol americano, Madden. Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens; Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills; e o último MVP (jogador mais valioso) da NFL — completou.

Josh Allen, do Buffallo Bills, é o atual MVP da NFL (Foto: Craig Melvin/NFL)

O que é, onde vai ser o próximo Super Bowl e quem é o último campeão?

— O Super Bowl é disputado em campo neutro, sendo a escolha definida anos antes. É a final da NFL, onde os campeões das conferências se enfrentam pelo título mais importante. O último campeão foi o Philadelphia Eagles, que venceu o Kansas City Chiefs. Os Chiefs, inclusive, estiveram em cinco dos últimos seis Super Bowls. O próximo Super Bowl será no Levi’s Stadium, na Califórnia — contou Sapo.

Tem brasileiro na NFL?

— Sim. Atualmente, Cairo Santos, kicker do Chicago Bears, é o único representante brasileiro na liga — finalizou o especialista.