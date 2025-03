Celtics vencem Lakers e LeBron se lesiona; veja os resultados da NBA

No maior desafio desde a chegada do esloveno Luka Doncic, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Boston Celtics por 111 a 101, neste sábado (8), no TD Garden, nos Estados Unidos, interrompendo uma sequência de oito vitórias na NBA. Além disso, a equipe perdeu LeBron James, que deixou a quadra machucado faltando seis minutos para o fim do último quarto. Em outro jogo, o Golden State Warriors levou a melhor sobre o Detroit Pistons em noite histórica para Stephen Curry.

Com atuações brilhantes de Jayson Tatum e Jaylen Brown, que juntos marcaram 71 pontos, o Celtics, atual campeão da NBA, conquistou sua quarta vitória seguida.

LeBron James, que recentemente alcançou a marca histórica de 50 mil pontos, incluindo temporada regular e playoffs da NBA, tinha 22 pontos, 14 rebotes e 9 assistências em 35 minutos de jogo quando saiu com uma lesão na virilha. De acordo com os primeiros relatos, o problema é no músculo adutor esquerdo, e especialistas indicam que o astro pode ficar afastado por "semanas, não dias".

LeBron James na partida contra o Boston Celtics (Foto: ELSA/AFP)

– Não há motivo para grande preocupação – disse LeBron após a partida. – Vamos acompanhar a situação dia a dia, ver como evolui e tomar as decisões necessárias para o futuro.

Jayson Tatum foi o destaque da noite, com 40 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Jaylen Brown contribuiu com 31 pontos e seis rebotes para o Celtics. Do lado do Lakers, Luka Doncic foi o maior pontuador, com 34 pontos e oito rebotes.

Jayson Tatum em ação pelo Boston Celtics (Foto: Brian Babineau/AFP)

Na partida em San Francisco, Stephen Curry se tornou o 26º jogador na história da NBA a superar a marca de 25 mil pontos na carreira, ao marcar 32 pontos na vitória do Golden State Warriors por 115 a 110 sobre o Detroit Pistons. Curry acertou 4 arremessos de três pontos e precisa de mais 7 para se tornar o primeiro atleta da liga a alcançar 4.000 acertos nesse tipo de lance.

