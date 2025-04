Celtics domina o Magic com autoridade na abertura dos playoffs da NBA

O Boston Celtics começou sua campanha nos playoffs da NBA 2024/25 com o pé direito. Dentro de casa, no TD Garden, a equipe derrotou o Orlando Magic por 103 a 86 neste domingo (20), com uma exibição segura, especialmente no setor defensivo. O time de Boston limitou o adversário e teve o controle do jogo em grande parte do confronto.

Grande nome do Celtics, Jayson Tatum registrou um duplo-duplo com 17 pontos e 14 rebotes. Apesar disso, saiu de quadra com dores no pulso após sofrer uma falta dura de Kentavious Caldwell-Pope. A franquia ainda não divulgou atualizações sobre sua condição.

Derrick White, então, liderou a pontuação do time de Boston com 30 pontos, além de contribuir com quatro rebotes, dois tocos e um roubo. Vindo do banco, Payton Pritchard manteve sua boa fase e somou 19 pontos, enquanto Jaylen Brown anotou 16 pontos, cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Do lado do Magic, Paolo Banchero foi o destaque com 36 pontos, 11 rebotes e quatro assistências. Franz Wagner também teve bom desempenho, somando 23 pontos, cinco assistências e dois tocos.

Como foi o jogo entre Celtics e Magic?

O Magic começou a partida com dificuldades ofensivas, mesmo conseguindo alguns rebotes no ataque. A forte marcação imposta por Boston complicou a criação de jogadas dos visitantes. Aproveitando melhor suas oportunidades, os Celtics fecharam o primeiro quarto na vantagem.

Na sequência, Payton Pritchard assumiu o protagonismo ofensivo e ajudou os donos da casa a manter a diferença do placar. No entanto, Orlando reagiu apostando nas bolas de três. Foram seis cestas em sete posses, o suficiente para virar o jogo e encerrar o primeiro tempo à frente: 49 a 48.

Na volta do intervalo, Boston voltou a pressionar na defesa e conseguiu impor uma corrida de 15 a 4, retomando o controle do placar e abrindo 10 pontos. O Magic teve dificuldade para encontrar boas jogadas e marcou apenas 16 pontos no terceiro período, indo para o último quarto em desvantagem.

No quarto final, os erros de Orlando continuaram, e os Celtics aproveitaram. Comandado novamente por Pritchard, Boston abriu 86 a 69 logo nos primeiros minutos e praticamente selou a vitória. Apesar dos esforços de Banchero e Wagner, o Magic não teve forças para buscar a reação, e a equipe da casa administrou bem o resultado até o fim.

Próximos jogos da série

O próximo jogo da série está agendado para quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), ainda na casa do Boston Celtics. Logo depois, na sexta-feira (25), o confronto parte para Orlando para os últimos jogos "garantidos", que termina no domingo (27). Caso haja necessidade, os jogos 5, 6 e 7 acontecem nos dias 29 de abril, 1 e 3 de abril, respectivamente.