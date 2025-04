Com show de Curry, Warriors derrota Rockets em estreia nos playoffs da NBA

Após superar o play-in, o Golden State Warriors começou a primeira rodada dos playoffs com vitória. Fora de casa, a equipe superou o Houston Rockets por 95 a 85 para abrir 1 a 0 de vantagem na série. O jogo começou favorável para os mandantes, que contavam com o "fator casa", mas a dupla de Stephen Curry e Jimmy Butler esquentou, e o domínio foi tomado para selar a primeira vitória.

Como foi o jogo entre Warriors e Rockets?

O Houston Rockets foi superior nos primeiros minutos do primeiro quarto, chegando a abrir 10 pontos. O momento era dos donos da casa que aproveitaram os erros de conversão do Warriors, principalmente do perímetro, para liderar o placar em todo o período.

A situação, no entanto, mudou drasticamente no quarto seguinte, quando Stephen Curry brilhou. Vale destacar que o camisa 30 terminou o período perfeito, com 100% aproveitamento. Apesar das estatísticas, seu trabalho "off ball" e gravidade contribui para todo elenco dentro de quadra. Com o controle com o Warriors, o Rockets converteu apenas seis arremessos durante os 12 minutos.

A volta do intervalo foi favorável para a equipe de Houston, que venceu o período em pontuação. O grande ponte de destaque do Rockets neste quarto foi a absurda dominância nos rebotes, com 16 bolas recuperadas contra 7 do Warriors. Apesar disso, e da nova queda de aproveitamento, os visitantes conseguiram manter a vantagem no placar adquirida - mesmo que a um pontos - e não saiu mais da liderança.

O jogo começou vivo no último período, com "apenas" nove pontos de diferença, que chegou a virar três. No clutch time, foi a vez de Jimmy Butler assumir a liderança do ataque do Warriors, além da forte defesa de Draymond Green, para consolidar a primeira vitória da série contra o Rockets.

Próximos jogos da série

O próximo jogo da série está agendado para quarta-feira (23), às 22h30 (de Brasília), ainda na casa do Houston Rockets. Logo depois, no sábado (26), o confronto parte para San Francisco para os últimos jogos "garantidos", que termina na segunda-feira (28). Caso haja necessidade, os jogos 5, 6 e 7 acontecem nos dias 30 de abril, 2 e 4 de abril, respectivamente.

