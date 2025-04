Responsável pela melhor campanha da temporada regular, o Oklahoma City Thunder fez história em sua estreia nos playoffs da NBA 2024/25. A vitória tranquila por 131 a 80 sobre o Memphis Grizzlies, neste domingo (20), é válida pelo jogo 1 da primeira rodada da Conferência Oeste. Além da vantagem conquistada, o confronto ficou marcado na liga norte-americana como a quinta maior margem de vitória na pós-temporada.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Astro da NBA, Demar DeRozan se envolve em briga com torcedor

A equipe de Oklahoma destacou sua superioridade em quadra desde o primeiro quarto, e o domínio foi acentuado ainda mais no período seguinte. Na oportunidade, o OKC fez 20 pontos a mais para ir ao intervalo com uma vantagem de 32 no placar. A segundo metade do jogo começou igual, com claro destaque para o elenco do Thunder, assim como o péssimo aproveitamento do Grizzlies. Os visitantes converteram apenas 34,4% dos arremessos em quadra, além de acertarem apenas seis bolas de três em 34 tentativas.

Vale destacar que o Thunder ainda atingiu outro recorde nos playoffs da NBA: maior número de assistências em um jogo, com 31. Apesar da alta pontuação no placar final, ninguém se destacou como o "grande cestinha" da noite. Em um trabalho de equipe, seis jogadores de Oklahoma somaram mais 10 pontos durante o confronto.

continua após a publicidade

Aaron Wiggins e Jalen Williams, no entanto, superaram a marca dos 20 pontos. O segundo foi o principal nome do OKC no jogo, ao contribuir também com cinco rebotes, seis assistências e três roubos de bola, assim como Chet Holmgren, com um duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes. Líder de pontuação da temporada 2024/25 da NBA, Shai Gilgeous-Alexander teve um "box score" tímido: 15 pontos, três rebotes e cinco assistências.

Por outro lado, apenas dois jogadores do Memphis Grizzlies alcançaram os dois dígitos de pontuação: Ja Morant e Marvin Bagley II. O armador polêmico acumulou 17 pontos, três rebotes e quatro assistências, enquanto o companheiro contou com 17 pontos, cinco rebotes e dois roubos.

continua após a publicidade

Confira as maiores vantagens na história dos playoffs da NBA

Denver Nuggets 121 x 63 New Orleans Pelicans - 2009 - 58 pontos Minneapolis Lakers 133 a 75 St. Louis Hawks - 1956 - 58 pontos Los Angeles Lakers 126 x 70 Golden State Warriors - 1973 - 56 pontos Chicago Bulls 120 a 66 Milwaukee Bucks - 2015 - 54 pontos Oklahoma City Thunder 131 a 80 Memphis Grizzlies - 2025 - 51 pontos

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte