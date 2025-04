Um confronto inédito nos playoffs acontece na primeira rodada da Conferência Leste: Cleveland Cavaliers x Miami Heat. Apesar da nova rivalidade dentro de quadra, na pós-temporada, as rixas "fora de campo" foram destaque há 15 anos, quando LeBron James decidiu trocar a Flórida por seu estado natal, Ohio. Neste domingo (20), a partida histórica também teve o Cavs como vencedor, com placar de 121 a 100 sobre os visitantes.

Após campanha complicada na temporada regular, e mais uma passagem no play-in, o Miami Heat se tornou o primeiro time na seed 10 a conseguir a classificação para os playoffs da NBA. A fase seguinte para a equipe é ainda mais complicada, já que terá que enfrentar a segundo melhor campanha de toda a liga norte-americana. Com 64 vitórias em 82 jogos, o Cavaliers foi o líder da Conferência Leste.

O "fator casa" foi muito bem utilizado pelo Cavs, que garantiram a primeira vitória tranquila com 21 pontos de vantagem. Com atuações decisivas de Darius Garland, Donovan Mitchell e Ty Jerome, o Cleveland Cavaliers venceu o Miami Heat por 121 a 100.

A equipe da casa começou melhor, explorando a fragilidade defensiva do perímetro adversário e abriu vantagem cedo. Mesmo com uma reação pontual dos visitantes, os Cavs mantiveram o controle, especialmente com a dupla Garland e Jarrett Allen se destacando no segundo quarto. Jerome, vindo do banco, foi essencial nos momentos decisivos, castigando a defesa de Miami e garantindo a vitória com uma bola de três de muito longe. O último quarto foi protocolar, com o jogo já decidido.

O próximo jogo da série está agendado para quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), ainda na casa do Cleveland Cavaliers. Logo depois, no sábado (26), o confronto parte para Miami para os últimos jogos "garantidos", que termina na segunda-feira (28). Caso haja necessidade, os jogos 5, 6 e 7 acontecem nos dias 30 de abril, 2 e 5 de abril, respectivamente.

"A decisão" de LeBron James em 2010

O dia 8 de julho de 2010 ficou marcado na vida dos torcedores do Cleveland Cavaliers. Neste dia, LeBron James anunciou ao mundo do basquete que deixaria Ohio para se juntar a Dwyane Wade e Chris Bosh no Miami Heat. Com o elenco de superestrelas, o time da Flórida conseguiu dois títulos no período de quatro anos, até 2014, quando o astro retornou para o Cavs.

- Eu estarei levando meus talentos para South Beach - anunciou James.

Além dos títulos, a passagem de LeBron em Miami foi muito vitoriosa e rendeu grandes conquistas para o astro. O então camisa 6 recebeu os dois últimos prêmios de MVP (jogador mais valioso) nas temporadas de 2011/12 e 2012/13 da NBA. Foi como jogador do Heat, também, que conquistou sua maior pontuação da carreira em um jogo: 61, contra o Charlotte Hornets.