Cbum tentou contratar Ramon Dino; brasileiro revela bastidores

O fisiculturista Ramon Dino fez revelações sobre a carreira dele em entrevista ao influenciador do mundo do fisiculturismo Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do YouTube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Entre outras coisas, Dino falou sobre o processo que viveu com Cbum, hexacampeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique, quando o canadense tentou contar com o brasileiro como representante da marca dele de suplementação.

Cbum é dono da Raw Nutrition, uma das maiores empresas de suplementação esportiva do mundo. Com o desejo de entrar no mercado do Brasil, o canadense tentou fazer com que Ramon Dino fosse um dos representantes da marca no país. O brasileiro, porém, seguiu sua parceria com a Max Titanium, que faz parte do grupo Supley.

- Eu não tenho muita ideia porque essa parte de negócios ficou mais com a Mari (CEO do grupo Supley). A gente estava meio por fora nas conversas. Eu acho que seria muito bom se a gente tivesse trabalhado junto, tudo no tempo certo. (Depois do Mr Olympia) A gente ficou hospedado no mesmo hotel, no Arizona. Teve um momento que a gente conversou a conversar pelo google tradutor. Ele falou da família dele, das coisas da vida dele. Sempre que a gente se encontra a gente troca ideia, com muito carinho, com muito respeito - revelou Dino.

Relembre a participação de Ramon no Mr Olympia 2024

Ramon ficou em quarto lugar na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024. O primeiro lugar ficou com o agora hexacampeão Chris Bumstead. Os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski completaram o pódio, respectivamente. A edição deste ano marcou o sexagésimo aniversário, e foi realizada em Las Vegas (NV).

- Infelizmente não foi o que a gente sonhava e queria, que era o top 1. Mas, graças a Deus, a gente ainda está nas cabeças e eu estou muito orgulhoso disso. A gente fez um trabalho mais do que 100%, estou muito feliz, porque nós trouxemos a evolução que eles (jurados) pediram e ano que vem tem mais - disse Ramon.