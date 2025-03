Ex-treinador de Ramon Dino responde se fisiculturista ganha mais do que jogador de futebol

Em vídeo postado no dia 28 de fevereiro, o ex-treinador de Ramon Dino, Jorlan Vieira, falou sobre a situação financeira do mercado do fisiculturismo. O atleta e influenciador faz parte da mesma marca de suplementos que apoia Ramon Dino, Rafael Brandão, Gabriel Zancanelli, Fabrício Pacholok, Isa Pereira - que tem altos salários - e outros grandes nomes do esporte. Jorlan comparou as finanças de um fisiculturista com o um atleta de futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A fala de Jorlan foi durante o vídeo postado no canal "Bodystreaming". O ex-treinador de Dino estava falando sobre os investimentos das marcas de suplementos, farmácias etc nos atletas de fisiculturismo. Para ele, o mercado está mudando.

- Visando o mercado, a tendência é mais os criadores de conteúdo terem mais força, até pelo custo benefício em relação ao atleta. O atleta fica mais dedicado na função de ser atleta, e as vezes não gera o conteúdo que vai ser mais atrativo para uma empresa. Uma coisa é o basquete ter um programa publicitário para fazer para uma marca, ele é pago para ser jogador de basquete. No brasil, o fisiculturista não é pago para ser fisiculturista. Ele é pago para trazer retorno. As duas coisas é muito difícil de gerar sozinho - disse Jorlan, que completou:

continua após a publicidade

- O Neymar não é vendedor. O Michael Jordan não é vendedor. Eles foram jogadores. O cara que vive do esporte hoje, ele não vive do esporte. Ele vive de conteúdo.

➡️ Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

Relembre a participação de Ramon Dino no Mr Olympia 2024

Ramon ficou em quarto lugar na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024. O primeiro lugar ficou com o agora hexacampeão Chris Bumstead. Os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski completaram o pódio, respectivamente. A edição deste ano marcou o sexagésimo aniversário, e foi realizada em Las Vegas (NV).

continua após a publicidade

- Infelizmente não foi o que a gente sonhava e queria, que era o top 1. Mas, graças à Deus, a gente ainda está nas cabeças e eu estou muito orgulhoso disso. A gente fez um trabalho mais do que 100%, estou muito feliz, porque nós trouxemos a evolução que eles (jurados) pediram e ano que vem tem mais - disse Ramon.