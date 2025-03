Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também quem pode brigar com ele pelo título do campeonato em 2025, na ausência do aposentado Cbum.

- Para mim é a briga é so com o Mike Sommerfeld. Mas a gente já venceu ele várias vezes. Se chegarmos na condição certa, eu acho que não tem como ganhar novamente.

A pergunta de Coach Rubens levantou ainda a possibilidade de uma ameaça de Urs Kalencinski, que venceu Ramon em 2021 e 2024, ficando as duas vezes na terceira posição. Porém, Dino nem chegou a considerar o alemão, que também já foi batido pelo brasileiro em outras oportunidades.

Relembre a participação do brasileiro no Mr Olympia 2024

Ramon ficou em quarto lugar na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024. O primeiro lugar ficou com o agora hexacampeão Chris Bumstead. Os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski completaram o pódio, respectivamente. A edição deste ano marcou o sexagésimo aniversário, e foi realizada em Las Vegas (NV).

- Infelizmente não foi o que a gente sonhava e queria, que era o top 1. Mas, graças à Deus, a gente ainda está nas cabeças e eu estou muito orgulhoso disso. A gente fez um trabalho mais do que 100%, estou muito feliz, porque nós trouxemos a evolução que eles (jurados) pediram e ano que vem tem mais - disse Ramon.