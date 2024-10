CBF homenageia Seleção Brasileira de Futsal após conquista da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou a Seleção Brasileira de Futsal com um painel na fachada da sede da organização, nesta terça-feira (8). A honraria refere-se à conquista do hexacampeonato, no domingo (6), no Uzbequistão, contra a Argentina.

O jogo foi disputado na Humo Arena, na cidade de Tashkent. Pela primeira vez, as duas equipes se enfrentaram em uma final de futsal.

Conquista do Mundial após 12 anos

O Brasil venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal 2024. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos, na vitória que levou a Seleção Brasileira ao sexto título mundial, no domingo (6). Pelo lado argentino, Matías Rosa descontou.

A Seleção Brasileira voltou a conquistar a Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. Neste hiato de títulos, a Seleção Brasileira parou no Irã, nas oitavas de final, em 2016, e na semifinal, diante dos próprios argentinos, em 2021. Agora hexacampeã (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), a Amarelinha aumentou a distância de títulos para os outros países: a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um, cada.