Jogador da Seleção Brasileira ‘esconde’ taça da Copa do Mundo de Futsal

Marcênio durante a fiscalização no aeroporto (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 14:22 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/10/2024 - 15:54

O Brasil conquistou a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez no último domingo (6), em Tashkent, no Uzbequistão. Aproveitando a celebração do título, o ala Marcênio brincou com a situação nas redes sociais. O jogador “escondeu” a taça do torneio enquanto passava pela fiscalização do aeroporto.

➡️Brasil domina premiação da Copa do Mundo de Futsal; veja vencedores

— Aiiiiii outra vez não 🤭 aqui no Uzbequistão ouro também não passa???!!!! Aí é loucuraaaaaaaa 😱 — escreveu na postagem.

Marcênio pela Seleção Brasileira contra a Argentina (Foto: Leto Ribas/CBF)

Conquista do Mundial após 12 anos

A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal 2024. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos, na vitória que levou a Seleção Brasileira ao sexto título mundial, no domingo (6). Pelo lado argentino, Matías Rosa descontou.

➡️ É hexa para o Brasil! Relembre a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de futsal 2024

O Brasil voltou a conquistar a Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. Neste hiato de títulos, a Seleção Brasileira parou no Irã, nas oitavas de final, em 2016, e na semifinal, diante dos próprios argentinos, em 2021. Agora hexacampeã (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), a Amarelinha aumentou a distância de títulos para os outros países: a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um, cada.