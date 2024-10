Ferrão foi o autor do primeiro gol do Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal, contra a Argentina (Foto: Leto Ribas/CBF)







Quem tem mais, tem seis! O Brasil venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal 2024. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos, na vitória que levou a Seleção Brasileira ao sexto título mundial, neste domingo (6). Pelo lado argentino, Matías Rosa descontou. A edição deste ano foi disputada no Uzbequistão.

Um primeiro tempo de almanaque. Se os brasileiros pudessem escolher uma maneira de terminar os 20 minutos iniciais da Copa do Mundo de Futsal, seria semelhante ao que aconteceu. A equipe comandada por Marquinhos Xavier teve muita aplicação defensiva sem a bola e soube criar oportunidades diante da Argentina. Logo aos cinco minutos, Ferrão abriu o placar em jogada ensaiada após falta cobrada por Marcênio. Sete minutos depois, foi a vez de Rafa Santos ampliar o marcador. Em desvio de coxa, o pivô contou com a falha do goleiro Sarmiento para balançar as redes.

A segunda etapa representou a maturidade do Brasil neste Mundial. Com dois gols de diferença no placar, a Argentina precisou se lançar ao ataque para empatar o jogo. Os brasileiros souberam se defender, inclusive, quando o técnico Matias Lucuix colocou o goleiro-linha em quadra. No entanto, os argentinos esbarraram em uma grande atuação do William. Faltando dois minutos para o fim da partida, a Albiceleste diminuiu o placar com gol de Matias Rosa.

O Brasil voltou a vencer a Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. Neste hiato de títulos, a Seleção Brasileira esbarrou no Irã nas oitavas de final, em 2016, e na semifinal diante dos próprios argentinos, em 2021. Agora hexacampeão, a Amarelinha aumentou a distância de títulos para os outros países — Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina com um cada.