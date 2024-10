O investimento milionário da Fifa no futsal: saiba os valores

A Copa do Mundo de Futsal, encerrada domingo passado (6), no Uzbequistão, com a conquista do hexacampeonato mundial pela Seleção Brasileira, representou o maior investimento feito pela Fifa entre as dez edições organizadas pela entidade desde 1989. As 24 equipes classificadas vão repartir cotas de um fundo de premiação de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,24 milhões, no câmbio de hoje). Não é só.

- Por meio do FIFA Forward, (o programa de desenvolvimento da entidade), a Fifa já investiu mais de US$ 29 milhões (R$ 159,37 milhões) para ajudar a desenvolver o futsal nas federações nacionais filiadas - revelou em entrevista exclusiva ao Lance! o diretor de Torneios da Fifa, o espanhol Jaime Yarza.

Segundo o dirigente, esses fundos são usados pelas federações nacionais para dar mais oportunidades e acesso à prática do futsal, para a construção e ampliação de instalações maiores e melhores, organização de mais ligas de futsal pelo mundo e melhores condições de treinamento sempre acessíveis aos jogadores.

Contando com as fases de classificação para a Copa do Mundo de Futsal 2024, 121 países participaram das eliminatórias, organizadas pelas seis confederações continentais filiadas à Fifa: Conmebol (América do Sul), Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), Uefa (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania).

- O número crescente de equipes e seleções competindo também é algo muito agradável de ver. Esperamos, e estamos confiantes, que o número continuará a aumentar nos próximos anos - opinou Jaime Yarza.

O diretor de Torneios da Fifa acredita que o nível da Copa do Mundo 2024 foi o melhor de todas as sete edições em que ele próprio trabalhou, desde a da Guatemala, no ano 2000. Yarza ressaltou a importância de uma seleção estreante, como a da França, ter chegado às semifinais e terminado em quarto lugar, atrás apenas de Ucrânia (terceira colocada), Argentina (vice-campeã) e Brasil (campeão).

No Uzbequistão, a seleção brasileira conquistou o título pela sexta vez na "era Fifa" do esporte, iniciada em 1989, quando a entidade assumiu o controle do antigo futebol de salão e alterou as regras do esporte, transformando-o em futsal.

Na final da Copa do Mundo 2024, disputada domingo passado (6), na Humo Arena, em Tashkent, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 1, para erguer o troféu que havia conquistado também em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

