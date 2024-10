Titular do Brasil na final, Marlon foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma equipe que empilha troféus. Após vencer a Argentina na final da Copa do Mundo de Futsal, o Brasil dominou as premiações da competição. Entre os sete troféus entregues, quatro foram para jogadores brasileiros. Confira abaixo a lista com todos os nomes premiados.

➡️Brasil vence a Argentina e conquista a Copa do Mundo de Futsal

Melhor jogador 🏆

1º - Dyego: Ala do Brasil

2° - Marlon: Fixo do Brasil

3º- Rotyslav Semenchenko: Fixo da Ucrânia

Artilheiro ⚽

1º - Marcel: 10 gols

2° - Danyil Abakshyn: 7 gols

3º- Kevin Arrieta: 7 gols

Melhor goleiro 🥅

William - Goleiro do Brasil

➡️Web vai à loucura com Brasil x Argentina na Copa do Mundo de Futsal

O Brasil venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal 2024. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos, na vitória que levou a Seleção Brasileira ao sexto título mundial, neste domingo (6). Pelo lado argentino, Matías Rosa descontou. A edição deste ano foi disputada no Uzbequistão.

Dyego, capitão do Brasil, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil voltou a conquistar ao topo do mundo do futsal após 12 anos. Neste hiato de títulos, a Seleção Brasileira parou no Irã, nas oitavas de final, em 2016; e na semifinal, diante dos próprios argentinos, em 2021. Agora hexacampeã (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), a Amarelinha aumentou a distância de títulos para os outros países: a Espanha tem dois, além de Portugal e Argentina, com um, cada.