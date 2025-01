CBB divulga calendário da Seleção Brasileira de Basquete em 2025; veja jogos

A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) divulgou, na última segunda-feira (13), o calendário de jogos da Seleção Brasileira de Basquete em 2025. As datas incluem jogos das equipes masculina e feminina no 5×5 e também no basquete 3×3.

No basquete 5×5, os jogos acontecem no mês de fevereiro, junho, julho, agosto, outubro e novembro. Já no 3×3, o Brasil entra em quadra em maio, junho, agosto e novembro. A entidade deve anunciar, posteriormente, os locais da AmeriCup masculina e feminina, do Sul-Americano masculino e feminino, assim como a AmeriCup 3×3.

O ano promete ser de fortes emoções. Um exemplo será a Copa do Mundo feminina sub-19, onde a Seleção busca fazer uma boa campanha após conseguir a segunda classificação consecutiva para o torneio.

Além disso, em agosto, acontece a AmeriCup masculina, competição em que o Brasil já garantiu a classificação matemática. Os jogos contra Uruguai e Panamá, na última janela das eliminatórias, são apenas para cumprir tabela.

Equipes masculina e feminina de Basquete 3x3 do Brasil (Foto: Divulgação/Instagram@leobranquinho06)

Os jogos da Seleção Brasileira de Basquete em 2025

Basquete 5×5

Fevereiro

Eliminatórias Americup masculina

21/2 – Uruguai x Brasil

24/2 – Panamá x Brasil

Junho

FIBA U16 Americup*

FIBA U16 AmericupW*

AmericupW feminina (Santiago-Chile)

Julho

Copa do Mundo feminina Sub-19 (República Tcheca)

Jogos Mundiais Universitários (Turim-Itália)

Agosto

Junior Pan American Games (Assunção-Paraguai)

Americup masculina (Manágua-Nicarágua)

Outubro

Sul-Americano Sub-17 masculino*

Novembro

Sul-Americano Sub-17 feminino*

Basquete 3×3

Maio

Qualificatórias da Copa do Mundo FIBA 3×3 (Baku-Azerbaijão)

Junho

Copa do Mundo FIBA 3×3 (Ulaanbaatar-Mongólia)

Agosto

Junior Pan American Games (Assunção-Paraguai)

Novembro

Americup FIBA 3×3*

*Local a Confirmar

**Com informações da assessoria CBB.