Horner garante que nunca pensou em deixar Red Bull na F1: ‘Ignoro o barulho’

Christian Horner completou, no início de janeiro, 20 anos como chefe de equipe da Red Bull. Na temporada passada, o dirigente austríaco viveu inegavelmente o momento mais delicado da passagem, acusado de comportamento inadequado por uma ex-funcionária do time, o que gerou a questionamentos e uma audiência interna, que acabou o inocentando.

Em entrevista ao site PlanetF1, Horner citou que jamais pensou em deixar o posto apesar da pressão e das críticas. 2024 marcou também o tetracampeonato mundial de Max Verstappen, que após um início estelar de temporada, se viu lidando com a falta de performance do RB20 por mais da metade do ano.

- Nunca pensei nisso. Foi um ano em que vencemos nove corridas, tivemos nove poles, quatro voltas mais rápidas e garantimos o título de pilotos com duas corridas de antecedência. É uma prova de como Max pilotou este ano, mas também da equipe, que nunca desistiu e se manteve focada no desempenho de pista. Foi um ano difícil, tivemos de lidar com muitas coisas, mas sempre nos mantivemos focados na equipe e no que estava acontecendo na pista - declarou.

Além da conquista de Verstappen, o ano também ficou marcado por saídas cruciais. O projetista Adrian Newey deixou a equipe para se juntar a Aston Martin, enquanto o diretor-técnico Jonathan Wheatley parte para a Audi, onde será chefe de equipe em 2026.

Christian Horner é chefe de equipe da Red Bull desde 2005 (Foto: Angela Weiss/AFP)

- Claro, tivemos algumas mudanças na equipe, mas também estamos nos preparando para o futuro e acho que estamos em boa forma. Corridas sempre foram minha paixão. É o que saio da cama para todo dia. Uma vez piloto, sempre piloto. Tudo depende de quando as luzes se apagam - citou.

Para 2025, a grande novidade da Red Bull é a promoção do neozelandês Liam Lawson, que substitui Sergio Pérez e faz a parceria com Max Verstappen. Também é o último ano de parceria com os motores Honda antes da produção própria em 2026.

Christian Horner e Max Verstappen no pódio do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021 (Foto: Reprodução / Red Bull)

- Neste negócio, você está sempre aprendendo. Você nunca desiste e ignora o barulho que seus concorrentes podem causar, apenas se concentra em si mesmo. A lição mais importante é que temos uma força e profundidade incríveis nesta equipe. Temos um grupo de pessoas muito apaixonadas e dedicadas que permaneceram unidas e trabalhou nos bons e maus momentos - concluiu.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.